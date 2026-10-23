iPhone 17e und 17 Pro Max mit Telekom-Tarif: Diese Angebote sind einen Blick wert

Ab sofort starten zwei iPhone-Bundles mit 50 GB im Telekom-Netz und insgesamt 260 Euro möglichen Bonuszahlungen.

Zur Auswahl stehen das Apple iPhone 17e mit 256 GB und das iPhone 17 Pro Max mit 256 GB. Beide Angebote kombinieren eine Allnet-Flat mit 50 GB Datenvolumen im Telekom-Netz. Die angegebenen Gesamtkosten beziehen sich auf einen Zeitraum von 24 Monaten.

iPhone 17e und 17 Pro Max mit Telekom-Tarif im Überblick

Die monatliche Grundgebühr beträgt beim iPhone 17e 39,99 Euro, beim Pro Max sind es 44,99 Euro. Hinzu kommen jeweils 19,99 Euro Anschlusspreis und eine einmalige Gerätezahlung.

Die Konditionen von „handyhelden“ im Überblick:

iPhone 17e: 149 Euro einmalig, insgesamt 868,75 Euro laut Angebotsrechnung

iPhone 17 Pro Max: 479 Euro einmalig, insgesamt 1.318,75 Euro laut Angebotsrechnung

50 GB Datenvolumen und Allnet-Flat im Telekom-Netz

110 Euro Rufnummernmitnahmebonus und 150 Euro Cashback

Angegebene Lieferzeit: 1 bis 2 Werktage

Unter Berücksichtigung der angegebenen Gerätevergleichspreise von 774 beziehungsweise 1.196 Euro ergeben sich rechnerische Tarifkosten von 3,95 beziehungsweise 5,11 Euro monatlich. Die tatsächliche Ersparnis hängt allerdings auch vom aktuellen Gerätepreis ab.

Kondition iPhone 17e 17 Pro Max Speicher 256 GB 256 GB Netz Telekom Telekom Tarif 50 GB Allnet 50 GB Allnet Monatlich 39,99 € 44,99 € Gerätepreis 149 € 479 € Anschluss 19,99 € 19,99 € MNP-Bonus 110 € 110 € Cashback 150 € 150 € Gesamtpreis 868,75 € 1.318,75 € Gerätevergleichspreis 774 € 1.196 € Tarif effektiv/Monat 3,95 € 5,11 €

Bonuszahlungen müssen aktiv angefordert werden

Für die 110 Euro Rufnummernmitnahmebonus muss innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Portierung eine SMS mit „Bonus“ an die 22234 gesendet werden.

Die 150 Euro Cashback lassen sich nach der ersten erfolgreichen Rechnungsabbuchung beantragen, frühestens im zweiten und spätestens im sechsten Vertragsmonat. Dafür ist eine SMS mit „Cashback“ an die 61131 erforderlich. Den genauen Teilnahmezeitraum teilt der Anbieter per SMS mit.

Interessenten finden die beiden Bundles hier: iPhone 17e mit 50 GB und iPhone 17 Pro Max mit 50 GB.

Die Angebote können insbesondere für Käufer interessant sein, die ohnehin ein neues iPhone und einen Mobilfunktarif benötigen. Wichtig ist, die Bonusbedingungen einzuhalten und vor Abschluss die vollständigen Vertragskosten zu prüfen.

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