Audi A4 e-tron macht schon wieder Probleme

Eigentlich sollte der elektrische A4 direkt nach dem elektrischen A6 kommen und die gleiche Plattform (PPE) nutzen. Was vor allem mit Blick auf Mercedes und BMW wichtig gewesen wäre, die jetzt mit der elektrischen C-Klasse und dem elektrischen 3er starten. Doch Audi entschied sich um und wollte die SSP-Plattform abwarten.

Ein Fehler, denn „der radikal neue A4“ kommt immer später. Statt wie einst geplant (2025) und später immer wieder verschoben (zuletzt 2028) ist jetzt erst von 2029 die Rede, so Autocar. Der Grund ist, ihr könnt es euch schon denken, mal wieder die Plattform. PPE sollte auch früher starten und verzögerte den elektrischen A6.

Mir ist auch unklar, warum sich Audi umentschieden und gegen PPE entschieden hat, vielleicht ist diese Plattform aber noch etwas zu teuer. Doch jetzt muss man mit einer Antwort auf Mercedes und BMW warten. Wenn es schlecht läuft, dann wird der Audi A4 e-tron vielleicht sogar erst im nächsten Jahrzehnt bei Kunden stehen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗