Der nächste Audi A4 wird elektrisch und „radikal“ anders

Audi wollte eigentlich schon lange einen elektrischen A4 anbieten, entschied sich allerdings später für einen Wechsel der Plattform und peilt jetzt angeblich 2028 an.

Diesem Zeitraum wollte man GoAuto im Rahmen der Premiere des neuen Audi Q7 nicht widersprechen, es „gäbe nichts zu korrigieren“, wenn es um das Jahr geht, was derzeit die Runde macht. Doch warum kommt der Audi A4 e-tron so spät?

Audi wird damit auf absehbare Zeit keinen Konkurrenten für den BMW i3 und die Mercedes C-Klasse haben, die man bald elektrische kaufen kann. Aber Audi will eine neue Plattform (SSP statt PPE) abwarten und der elektrische A4 wird eines der ersten Modelle damit. Und es wird das erste Volumenmodell mit dem neuen Design.

Der neue Audi Nuvolari ist zwar das erste Modell mit der Designsprache „Radical Next“, aber der Audi A4 e-tron wird diese in der Masse einführen. Neues Design, ein neuer Innenraum, eine neue Software auf Rivian-Basis, eine neue Plattform, der A4 wird damit zu einem der wichtigsten Autos bei Audi in den kommenden Jahren.

Aktuell setzt Audi die Statements eher mit Verbrennern und verliert den „Vorsprung durch Technik“ bei Elektroautos, vermutlich hat man erkannt, dass man mit dem A4, wie er einst geplant war, nicht gegen einen ganz neuen i3 antreten muss.

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