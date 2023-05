Beats Studio Buds+: Mein erster Eindruck

Es gibt einen neuen Kopfhörer von Beats und dieser erreichte mich kurz vor der heutigen Ankündigung. Leider etwas zu kurz, daher wird mein Test etwas später folgen. Da ich aber jetzt eine Woche in Urlaub bin, gibt es heute einen Eindruck.

Transparentes Design ist ein Highlight

Diesen möchte ich mit dem Design beginnen und Nothing wird sich sicher auf die transparente Version stürzen, aber dort hat man das natürlich auch nicht erfunden. Ich weiß nicht, wer das erste transparente Tech-Produkt hatte, aber schon mein Game Boy Color war damals transparent. Neu ist so eine Version also sicher nicht.

Bei den Beats Studios Buds+ ist sie aber wirklich gut umgesetzt und gefällt mir sehr gut, ich mag transpartente Technik (neben Mattschwarz). Die Verarbeitung ist gut, das Case fühlt sich hochwertig an und es passt auch angenehm in die Tasche.

Die Beats Studio Buds+ sitzen gut im Ohr und sind angenehm leicht und kompakt, das war schon beim letzten Modell mein Highlight. Das Koppeln mit Android und iOS geht schnell und bei beiden Plattformen gibt es dann noch diverse Optionen.

Bei Android gibt es übrigens eine eigene App, bei iOS findet ihr die Optionen nach dem Koppeln direkt in den Einstellungen (nur zu sehen, wenn aktiv verbunden).

Das ANC ist spürbar besser, das war beim letzten Modell echt nicht so gut, und der Transparenzmodus ebenfalls. Zum Sound kann ich nicht viel sagen, daher ist das heute kein Test. Bisher bin ich mit dem Sound aber durchaus zufrieden. Ist er viel besser? Ich würde sagen, nein, aber im Vergleich hört man den Unterschied.

Mehr dann, wie auch zur Akkulaufzeit, im Fazit. Apropos Akku, geladen wird via USB C, aber Qi für kabelloses Laden fehlt bei diesem Modell leider weiterhin.

Neue und schöne Optik, deutlich besseres ANC, wenn der Sound passt, dann hat Beats das verbessert, was ich mir beim Vorgänger gewünscht habe. Abgesehen von Qi und der H2-Chip der Apple AirPods Pro fehlt ebenfalls. Bleibt nur der Preis, aber der Vorgänger rutschte zügig auf ca. 100 Euro, das könnte also passen.

Es ist zwar ein Apple-Kopfhörer, aber keiner mit Apple-Logo und daher könnte ich mir gut vorstellen, dass wir hier noch in diesem Jahr die 150 Euro knacken werden. Wobei ich die 200 Euro für einen Kopfhörer von Apple nicht übertrieben finde, das Modell ist in meinen Augen deutlich besser als normale AirPods, die teurer sind.

Doch das ist dann ein Thema für den Test, der erste Eindruck ist bisher positiv und er ist so positiv, dass ich mich dazu entschieden habe, dass das mein Kopfhörer für den Urlaub wird. Danach werde ich euch dann hier mein finales Fazit nachreichen.

Weitere Details zu den Studio Buds+ gibt es auf der Webseite von Beats und wer möchte, der kann den neuen Kopfhörer noch heute direkt bei Amazon bestellen.

