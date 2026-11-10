Black Weeks: mobiFlip+ dauerhaft zum halben Preis

Da der Black Friday Ende November stattfindet, werden die Wochen zwischen Halloween und diesem Tag auch als „Black Weeks“ bezeichnet. Wie bereits im vergangenen Jahr beteiligen wir uns mit einer Rabattaktion, die ausschließlich im November gilt.

Ab sofort könnt ihr mobiFlip+ wieder mit über 50 Prozent Rabatt buchen. Das bedeutet: Bucht ihr monatlich, zahlt ihr pro Monat nur 1,11 Euro statt der üblichen 2,50 Euro. Schließt ihr das Jahresabo ab, dann zahlt ihr glatte 12 Euro pro Jahr (= 1 Euro pro Monat; statt 24 Euro pro Jahr).

Bestellbar ist das Black-Weeks-Aktionspaket ab sofort für einen begrenzten Zeitraum ausschließlich über diesen Link. Der Rabatt ist dauerhaft und bleibt so lange bestehen, wie das Paket läuft.

Alle Vorteile von mobiFlip+ im Überblick

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Nutze mobiFlip in verschiedenen Designs, ganz nach deinem Geschmack. Persönliche Leseliste: Interessante Artikel speichern und später wieder aufrufen.

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