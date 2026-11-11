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Neu bei mobiFlip+: Plus-Mitglieder werden automatisch in Kommentaren gekennzeichnet

René Hesse
Von
1 Kommentar

Wir haben eine kleine, aber praktische Neuerung für unsere Plus-Mitglieder umgesetzt: Kommentare von mobiFlip+-Mitgliedern können ab sofort automatisch mit unserem goldenen „Plus-Mitglied“-Badge gekennzeichnet werden.

Bisher erfolgte die Kennzeichnung anhand einer hinterlegten Liste von Namen und E-Mail-Adressen. Das hat grundsätzlich funktioniert, war allerdings nicht besonders flexibel und erforderte eine manuelle Pflege.

Ab sofort übernimmt mobiFlip+ die Kennzeichnung automatisch. Wer eine aktive Mitgliedschaft besitzt, auf mobiFlip.de über Steady als Plus-Mitglied eingeloggt ist und einen Kommentar verfasst, erhält automatisch das bekannte goldene Badge – unabhängig vom hinterlegten Namen und der E-Mail-Adresse.

Gut zu wissen

Die Funktion lässt sich in den mobiFlip+-Einstellungen im Dock jederzeit deaktivieren.

Bereits beim Schreiben eures Kommentars, seht ihr zusätzlich im Kommentareingabefeld, ob die Funktion aktiviert ist oder nicht. Das kleine goldene Badge ist dann nämlich dort auch vorhanden oder eben nicht.

Neu ist außerdem, dass die Kennzeichnung dauerhaft am jeweiligen Kommentar gespeichert wird. Läuft eine Mitgliedschaft irgendwann aus, bleiben die während der Mitgliedschaft geschriebenen Kommentare weiterhin als solche erkennbar. Die Kennzeichnung zeigt also, dass ein Kommentar als Plus-Mitglied abgegeben wurde, und nicht zwangsläufig, ob aktuell noch eine Mitgliedschaft besteht.

Auch bestehende Kommentare haben wir berücksichtigt: Die bisherigen Plus-Kennzeichnungen wurden übernommen und bleiben erhalten.

Für euch ändert sich ansonsten nichts. Ihr könnt wie gewohnt kommentieren, müsst keine zusätzlichen Angaben machen und habt selbst die Wahl, ob eure Plus-Mitgliedschaft in neuen Kommentaren sichtbar sein soll oder nicht.

Danke für euren Support und wer noch nicht dabei ist, denkt bitte an unsere Black-Week-Aktion.

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  1. Maximilian ♾️
    sagt am

    Immer gerne doch!

    Antworten

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