Hardware

Blink Mini 4K+ und Mini Pan-Tilt 2K+ offiziell vorgestellt

René Hesse
Von

Der Kamerahersteller Blink erweitert sein Sortiment um die Mini 4K+ und die schwenkbare Mini Pan-Tilt 2K+.

Beide Überwachungskameras sind ab dem 22. Oktober 2026 vorbestellbar. Die Preise beginnen bei 49,99 Euro. Neben einer höheren Bildauflösung verspricht Blink einen größeren Überwachungsbereich und zusätzliche Funktionen zur Bewegungserkennung.

Blink Mini 4K+ und Pan-Tilt 2K+: Ausstattung und Preise

Die Blink Mini 4K+ ist die erste Überwachungskamera der Marke mit 4K-Auflösung. Sie bietet ein horizontales Sichtfeld von 115 Grad, unterstützt Dual-Band-Wi-Fi 6 und lässt sich dank IP65-Schutzklasse sowohl innen als auch außen einsetzen. Zwei-Wege-Audio ist ebenfalls vorhanden.

Die Blink Mini Pan-Tilt 2K+ setzt dagegen auf eine bewegliche Kameraeinheit mit 2K-Auflösung. Sie kann horizontal um 350 Grad schwenken und vertikal um 115 Grad geneigt werden. Eine automatische Bewegungsverfolgung soll beispielsweise Personen auf ihrem Weg über das Grundstück im Bild behalten. Hinzu kommen Farb-Nachtsicht und Zwei-Wege-Audio.

Die Preise im Überblick:

Für den Außeneinsatz der Pan-Tilt 2K+ wird ein spezieller Blink Camera Outdoor Adapter benötigt. Dieser ist separat erhältlich. Beide Kameramodelle unterstützen außerdem eine Personen- und Fahrzeugerkennung, die allerdings ein kompatibles Blink-Abonnement voraussetzt.

Die beiden Neuheiten verfolgen unterschiedliche Ansätze: Während die Mini 4K+ möglichst viele Details in einem festen Bildausschnitt erfassen soll, bietet die Pan-Tilt 2K+ mehr Flexibilität bei der Überwachung größerer Bereiche. Gerade die automatische Bewegungsverfolgung dürfte für manche Nutzer interessanter sein als eine besonders hohe Auflösung.

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