Home Assistant integriert HACS als Marketplace

Home Assistant integriert die bisher eigenständige Erweiterung HACS ab Version 2026.11 direkt als Marketplace.

Damit wird der Home Assistant Community Store (HACS) künftig zum festen Bestandteil der Smart-Home-Plattform. Die Integration soll mit dem für November 2026 geplanten Release ausgeliefert werden. Das hat HACS-Entwickler ludeeus auf GitHub bestätigt.

Home Assistant Marketplace übernimmt die Aufgaben von HACS

HACS ermöglicht es Nutzern bislang, zusätzliche Integrationen, Themes und andere Community-Erweiterungen außerhalb des offiziellen Angebots von Home Assistant zu installieren und zu verwalten. Dafür musste HACS bisher separat eingerichtet werden.

Mit der Integration als Marketplace rückt diese Funktion näher an das eigentliche System. Auch die Entwicklung wird künftig direkt innerhalb des Home-Assistant-Projekts stattfinden. Das bisherige HACS-Repository auf GitHub dient deshalb nicht mehr als Anlaufstelle für neue Entwicklungsarbeiten.

Für Entwickler und Nutzer ändern sich insbesondere die Zuständigkeiten:

Neue Funktionswünsche werden künftig in der Marketplace-Kategorie der Home-Assistant-Diskussionen gesammelt.

Fehlerberichte sollen ab Home Assistant 2026.11 im offiziellen Core-Repository eingereicht werden.

Codebeiträge werden über die Entwicklungsprozesse von Home Assistant abgewickelt.

Neue Community-Repositories können weiterhin wie bisher über hacs/default eingereicht werden.

Gut zu wissen Die Entwickler weisen darauf hin, dass bisherige offene Anfragen und Pull Requests im HACS-Repository nicht automatisch weiterbearbeitet werden. Entsprechende Anliegen müssen gegebenenfalls am neuen Ort erneut eingebracht werden.

Für Home-Assistant-Nutzer ist die Übernahme vor allem eine organisatorische und technische Veränderung. Wie genau der Wechsel für bestehende HACS-Installationen ablaufen wird, ist noch unklar.

Dass eine der wichtigsten Community-Erweiterungen künftig direkt zu Home Assistant gehört, ist jedenfalls ein bemerkenswerter Schritt. Der Marketplace könnte dadurch für viele Nutzer zur selbstverständlichen Anlaufstelle für zusätzliche Funktionen werden. Ich selbst nutze HACS sehr gerne und intensiv, von daher begrüße ich diesen Schritt.

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