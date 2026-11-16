BMW: Kein Apple CarPlay Ultra, aber dafür echte Knöpfe

BMW war zwar nicht auf der Liste der Marken zu sehen, die Apple damals bei der Ankündigung von CarPlay Ultra zeigte, aber man ist schon immer ein enger Partner bei neuen Funktionen. Außer bei CarPlay Ultra und das wird es auch nicht geben.

Wie BMW bei carsales verraten hat, ist kein Apple CarPlay Ultra geplant, obwohl man sogar eine der ersten Marken mit dem normalen CarPlay damals war. Doch BMW will die Daten im Auto selbst kontrollieren und plant daher kein CarPlay Ultra.

Dies ist, wie ich immer wieder höre, ein Grund. Aber vor allem der Aufwand für Apple CarPlay Ultra ist auch sehr groß, denn man muss eng mit Apple arbeiten und die sind, so hört man, kein leichter Umgang. Ich weiß nicht, wie es bei BMW ist und ob man es mal probiert hat, aber das normale CarPlay reicht BMW derzeit aus.

BMW will wieder mehr Knöpfe

Dafür kann man davon ausgehen, dass auch BMW wieder mehr auf echte Knöpfe im Auto setzen wird. Das tat man sogar recht lange, doch als der Trend schon wieder vorbei war und das viele als Fehler einstuften, da kam auf einmal BMW mit einer Offensive. Sowas wird aber eben auch sehr viele Jahre vorher geplant.

In Zukunft wird es aber wieder mehr physische Elemente bei BMW geben, wie für die Steuerung der Klimaanlage (und hoffentlich auch beim Lenkrad). Das finde ich gut, das mit Apple CarPlay Ultra hingegen schade. Damit ist Apple gescheitert.

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