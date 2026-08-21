CarPlay Ultra: Ist Apple im Auto gescheitert?

Vor über vier Jahren, und zwar auf der WWDC 2022, kündigte Apple den nächsten Schritt für CarPlay an. Man wollte tiefer ins System und nicht nur das Smartphone auf dem Display gespiegelt sehen, sondern auch Bedienelemente übernehmen.

Apple kündigte diesen Schritt vermutlich als Reaktion auf den Vormarsch von Google mit Android Automotive an, die schon zu diesem Zeitpunkt immer mehr Marken gewinnen konnten. Und auch bei Apple war die Liste damals sehr groß:

Doch keine dieser Marken hat bis heute CarPlay Ultra implementiert, im Gegenteil, einige sind sogar öffentlich abgesprungen. Und selbst enge Partner konnte Apple nicht davon überzeugen, es gibt die Option bis heute nur bei Aston Martin. Porsche, die zweite Marke, die damals bei einer Preview dabei war, ist auch ausgestiegen.

Also noch nicht komplett, man hat CarPlay Ultra nicht final abgesagt bei Porsche, nur mittelfristig gibt es diese Neuerung nicht. Selbst ganz neue Modelle, wie der elektrische Cayenne als Vorzeigemodell von Porsche, haben kein CarPlay Ultra.

Und sonst? Als Apple letztes Jahr den Namen nannte, also CarPlay Ultra, da nannte man mit Hyundai, Kia und Genesis auch neue Partner. Und Apple versprach, dass 2026 eine neue Automarke folgen wird. Doch bis heute ist das nicht passiert. Die ganz neuen Modelle der Hyundai Motor Group haben alle kein Apple CarPlay Ultra.

Während Google mit Android Automotive so langsam die Autobranche dominiert und nicht nur erobert, ist es bei Apple still. Die meisten der Marken, die Apple vor vier Jahren auf der WWDC nannte, setzten heute auf Android und auf Google.

Apple CarPlay Ultra: Die „Warum-Frage“

Aber warum ist der Stand rund um Apple CarPlay Ultra so schlecht? Ich habe viele Kontakte in der Autobranche und wie man hört, liegt es vor allem an Apple. Google will keine große Kontrolle und zur Not nutzt man Android Automotive ohne Google im Auto, wie es VW, BMW und viele mehr machen. Das geht bei Apple aber nicht.

Apple will den Prozess begleiten, sie wollen die Entwicklung kontrollieren und das ist in Zeiten, in denen jede Automarke sparen muss, schwierig. Außerdem habe ich gehört, dass viele der Meinung sind, dass es dem Kunden am Ende sicher egal sei, ob er jetzt nur „CarPlay“ oder „CarPlay Ultra“ in seinem Infotainment bekommt.

Hauptsache er kann das iPhone im Auto spiegeln.

Man kann die Sichtweise der Autohersteller verstehen. Wieso die Software noch komplexer und teurer machen, wenn Android Automotive mit einem eigenen Store und Apps doch gut funktioniert und man das normale CarPlay weiterhin bekommt.

Aus Sicht von Apple ist das schon schwieriger, denn man ist zwar durchaus im Auto präsent, aber nur eingeschränkt. Und je besser das Infotainment wird, und das merke ich in Testautos immer mehr, desto weniger nutzt man dann eben CarPlay.

In vielen Autos gibt es die Musikdienste, es gibt eine bessere KI dank Gemini, es gibt YouTube und was man eben so benötigt. Und das alles nativ integriert, am Ende auch schön über alle Displays und das Head-up-Display implementiert. Ich hatte auch schon Fälle, wo ich CarPlay nicht gekoppelt habe, weil es unnötig war.

Apple könnte durch diese Entwicklung an Bedeutung bei einer wichtigen Plattform der Zukunft (Mobilität) verlieren, was nicht optimal wäre. Google hat erkannt, dass das Auto wichtig ist und wenn auch nur für Daten und als Plattform für Dienste.

Ich bin gespannt, wie sich das jetzt im zweiten Halbjahr entwickelt, auf der WWDC 2026 spielte CarPlay Ultra jedenfalls keine große Rolle und Apple hält sich damit stark zurück. Vielleicht geht das der neue Apple CEO ab September aber auch an.

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt.

Kostenlos testen ↗