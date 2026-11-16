Das neue Elektroauto von Tesla sorgt für heftige Diskussionen

Vielleicht wird es der ein oder andere mitbekommen haben (weil ich es hier auch immer mal wieder erwähnt habe): Es gibt eine Wette von Marques Brownlee alias MKBHD, in der er behauptet, dass Tesla das neue Cybercab nicht mehr 2026 für unter 30.000 Dollar an Privatkunden ausliefern wird. Und da wird es spannend.

Tesla „verkauft“ das Cybercab

Am Samstag hat Tesla tatsächlich die Bestellbücher für „ausgewählte Kunden“ in den USA geöffnet, man kann das Cybercab jetzt bestellen. Hat MKBHD also die Wette verloren und wird er sich die Haare abrasieren müssen? Genau das sorgt für heftige Diskussionen, in die sich jetzt sogar Elon Musk selbst eingeschaltet hat.

Er bezeichnete MKBHD als „feiges Hühnchen“, denn dieser würde nicht zu seinem Wort stehen. Dieser bestellte jedoch kurzerhand ein Cybercab und gab an, dass es a) noch nicht ausgeliefert wird, es b) nur mit Einladung ging (das ist alles, aber nicht öffentlich verfügbar) und c) stellt sich die Frage, ob das ein echter Verkauf ist.

Tesla hat für das Cybercab weiterhin keine Zulassung in den USA, man kann es nur privat nutzen und man muss sich ein 300 Dollar (pro Monat) teures Abo buchen, um das Robotaxi überhaupt starten zu können. Was viel zu teuer ist, das gibt Elon Musk selbst zu. Der Preis müsse runter (der Chef hält aber weiter am Preis fest).

Wir haben also ein Elektroauto, was nicht auf öffentlichen Straßen fahren darf, was 30.000 Dollar kostet und ohne Abo für 3.600 Dollar im Jahr gar nicht erst fährt und was man auch nicht an andere vermieten darf, was ja die Idee war, um die Kosten zu decken. Nein, die Vision des Tesla Cybercab ist definitiv noch nicht verfügbar.

Doch das Jahr hat noch ein paar Wochen und mich überraschte, dass Tesla das Cybercab überhaupt zum Verkauf anbietet, wenn das Auto eigentlich noch wertlos ist. Vermutlich geht es gegen das Ego von Elon Musk und er setzt alles daran, dass MKBHD die Wette verliert. Ich glaube aber, dass dieser Silvester mit Haaren feiert.

Doch bei den Diskussionen stelle ich mir wirklich eine Frage: Wieso packt Tesla hier nicht einfach ein Lenkrad rein? Ein paar minimale Anpassungen, ein Lenkrad und eine globale Produktion, immerhin wirbt man auch bei uns damit, und schon könnte das ein Bestseller sein. Als „Robotaxi“ wird es in diesem Jahrzehnt aber schwierig.

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