Tesla kündigt offiziell zweites Elektroauto für Deutschland an

Das ging schnell und kommt unerwartet, denn Tesla hat heute bestätigt, dass man drei Milliarden Euro für ein weiteres Werk in Grünheide investieren wird. Es war seit einer Weile klar, dass es nicht beim Model Y bleibt, ging jetzt aber doch schneller.

Laut Tesla soll der Ausbau ab 2027 losgehen und man will „die Grundlage für die weltweit technologisch fortschrittlichste Tesla-Fabrik“ legen. Die Produktion ist für 2029 vorgesehen, das dauert also noch. Und was wird Tesla bei uns produzieren?

Tesla bringt das Cybercab nach Deutschland

Ich hätte ja mit einem kompakten und preiswerten Model Y gerechnet, aber es wird tatsächlich das Cybercab, also das erste Robotaxi von Tesla. Es ist also doch kein Zufall, dass man das in den nächsten Wochen in Deutschland vorstellen möchte.

In den USA ist am Wochenende der Verkauf gestartet, wenn auch nicht richtig, aber bisher kann man es auch nicht auf öffentlichen Straßen fahren. Fahren kann man es sowieso nicht, denn es hat kein Lenkrad, es ist ein Auto für die autonome Zukunft.

Tesla möchte also in Grünheide die autonome Zukunft für Europa bauen und den Markt, wie beim Model Y, von Deutschland aus bedienen. Es sind bis zu 1 Million Einheiten des Cybercab pro Jahr vorgesehen. Ob das in zwei Jahren aber schon funktionieren wird? Technisch schon, die Behörden könnten das Problem sein.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗