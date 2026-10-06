BMW zeigt neue Bilder vom elektrischen M3

BMW produziert ab sofort den elektrischen 3er in München und plant für 2027 auch eine M-Version. Doch nicht nur das, es kommt auch ein echter BMW M3, der den Verbrenner, der weiterhin im Portfolio von BMW bleibt, zerstören könnte.

Technische Details stehen weiterhin aus, aber BMW hat bestätigt, dass das Werk in München bereit ist, dort wird der elektrische M3 exklusiv vom Band rollen. Das Werk wird ab 2027 auch vollelektrisch sein und keine Verbrenner mehr bauen.

Eine Million M-Modelle hat man bisher gebaut, was diese Woche mit einem M3 vor Ort gefeiert wurde, den sich Franciscus van Meel (Geschäftsführer der BMW M GmbH) selbst gegönnt hat. Und im Zuge dessen gab es auch neue Bilder für uns.

Der elektrische BMW M3 habe „eine besondere emotionale Bedeutung“ für die M-Mitarbeiter vor Ort, man sei „Stolz“ auf dieses Modell. Es sei „die Zukunft (einer) Ikone“. Ich bin gespannt, wie die M-Kunden einen vollelektrischen M3 annehmen.

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