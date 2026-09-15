Mobilität

VW ID Up kommt 2027: Das plant Volkswagen für das Elektroauto

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar
Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse

Volkswagen baut sein Portfolio an Elektroautos weiter aus und vor allem weiter nach unten, denn wir bekommen 2027 das Basismodell für die Zukunft. Unter dem VW ID Up, wie wohl der Name lauten wird, ist bei Volkswagen nichts mehr geplant.

Die Weltpremiere wird aber noch eine ganze Weile dauern, so die WAZ, genau genommen noch ein Jahr, denn der VW ID Up wird erst im Herbst 2027 enthüllt. Das bedeutet, dass das Elektroauto vermutlich auch eher 2028 bei Kunden steht.

Vw Id1 Konzept Front

VW ID Up als erstes Konzept

Der VW ID Up wird das Highlight der IAA 2027, die am 7. September startet. Aber so lange müsst ihr nicht warten, denn nach dem Konzept „Every1“ von 2025, was ihr hier im Beitrag seht, plant Volkswagen noch eine Preview. Es wäre denkbar, dass man auf der CES 2027, die am 6. Januar startet, ein neues Showcar mit dabei hat.

Warum aber ausgerechnet USA? Zum einen ist die Messe zur Automesse in den letzten Jahren geworden, aber VW arbeitet bei der Software mit Rivian, einem US-Unternehmen, zusammen. Volkswagen könnte also im Januar eine kleine Preview für den neuen Innenraum und vor allem Infotainment des VW ID Up präsentieren.

Mobilität · 14. September 2026

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  1. Aaron Matthiesen 🎖
    sagt am

    Also weitgehend die exakte Alternative zum elektrischen Renault Twingo – aber etwa zwei Jahre später.

    Den hat Renault mit „China-Speed“ in nicht einmal zwei Jahren entwickelt – ich habe mir gar nicht vorstellen, wie viel mehr Geld in die Entwicklung des elektrischen Up fließen muss.

    Antworten

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