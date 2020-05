Coup-Revival: Tier vermietet ab sofort E-Mopeds in Berlin

Die E-Mopeds des ehemaligen Mobilitäts-Startups Coup sind mit neuem Anstrich zurück auf Berlins Straßen. Ab sofort werden sie von Tier zu attraktiven Preisen über die eigene App vermietet.

Das Berliner Mobilitäts-Startup Tier Mobility erweitert sein Angebot in der Hauptstadt Berlin ab sofort um die Vermietung von E-Mopeds. Als Grundlage hierfür dienen die ehemaligen Modelle der Bosch-Tochter Coup, die im November 2019 ihren Dienst einstellte. Diese wurden im Februar 2020 von Tier übernommen und sind nun mit einem neuen Design zurück.

Solltet ihr in der Hauptstadt ansässig sein, könnt ihr über die Tier-App nun also nicht mehr nur die bekannten E-Scooter, sondern auch E-Mopeds ausleihen. Fällig wird dafür neben einer Aktivierungspauschale von 1 Euro eine Mietgebühr in Höhe von 0,19 Euro pro Minute. Damit sind die Roller nun sogar günstiger als damals bei Coup, wo der Preis 0,21 Euro pro Minute betrug und es zusätzlich auch noch eine Mindestmietzeit gab.

Damit ihr die E-Mopeds von Tier benutzen könnt, müsst ihr einen Führerschein der Klassen A1/A oder B besitzen. Die Kontrolle erfolgt einmalig per Videocall. Ein Helm ist in der Sitzbox vorhanden und nach der Fahrt können die Mopeds frei im Geschäftsgebiet abgestellt werden. Diese deckt sich mit jenem der bislang verfügbaren E-Scooter.

E-Mopeds bald auch in weiteren Städten

Die Einführung des E-Moped-Verleihs in Berlin ist für Tier übrigens erst der Anfang. Schon sehr bald soll das Angebot auf zwei weitere deutsche Städte ausgeweitet werden.

Übrigens: Das kürzlich eingeführte Tier-Pendlerticket kann auch für die E-Mopeds in Berlin verwendet werden. Nutzer, die ein gültiges ÖPNV-Ticket besitzen, erhalten damit nach einer Registrierung 40 Freischaltungen umsonst.

