Mobilität

Cupra ist die Zukunft: „Womöglich gibt es dann kein Seat mehr“

Oliver Schwuchow
Von
Cupra Licht Tavscan Header

Das Ende von Seat kommt, sei aber laut Markus Haupt immer noch nicht ganz final beschlossen und hängt von externen Faktoren ab, so der Chef der VW-Marke. Im Gespräch mit der Automobilwoche gibt Markus Haupt mal wieder EU-Regelungen als Grund an. Am Ende hängt es davon ab, ob die Verbrenner attraktiv bleiben.

Der Grund für das langsame Ende von Seat ist nämlich nicht die EU, es ist der VW-Konzern, der jeder hauseigenen Marke mittlerweile ein Elektroauto (den meisten mehr und vielen bereits eine zweite Generation) spendiert hat. Nur Seat nicht.

Doch Markus Haupt gibt zu, dass man „auf Cupra setzt“, denn das sei „ganz klar der Wachstumsmotor“ für Seat und Cupra in Spanien. Cupra wird langfristig eine vollelektrische Marke (man nennt kein Datum) und wenn sich an der aktuellen Lage nichts änder, dann „gibt es womöglich kein Seat mehr“. Die Lage ist jedoch klar.

Cupra hat die bessere Gewinnmarge und darauf liegt derzeit der Fokus im Konzern, da gibt es keinen Platz mehr für Seat. Volkswagen hat weder ein Pendant zum VW ID Polo noch zum VW ID Up für Seat eingeplant, günstiger wird es bei Elektroautos nicht mehr. Das finale Ende von Seat ist jetzt nur noch eine Frage es „Wann“.

Mobilität · 15. November 2026

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