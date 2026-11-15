Mobilität

Das schnellste Serienauto ist elektrisch und kommt aus China

Oliver Schwuchow
Von

BYD hat vor ein paar Tagen einen neuen Rekord aufgestellt, denn der Yangwang U9 Extreme ist offiziell das schnellste Serienauto der Welt. Das Hypercar ist elektrisch, bisher nur in China erhältlich und erreichte absurde 503,17 km/h in der Spitze.

Der Rekord wurde in Abi Dhabi am 1. November aufgestellt, damit löst BYD den Bugatti Chiron Super Sport 300+ ab, der seit 2019 das schnellste Serienauto der Welt war. Wobei der Begriff „Serienauto“ in beiden Fällen schwierig ist, denn auch BYD baut nur wenige Einheiten dieser Version, genau genommen 30 Einheiten.

Doch es geht hier nicht um die Vermarktung eines 3.000 PS starken Elektroautos, es geht vor allem darum, dass Marken aus China zunehmend die Rekorde dieser Welt einkassieren wollen, die „klassische“ Automarken bisher aufgestellt haben.

Mobilität · 9. November 2026

Volkswagen: Dieses neue China-Elektroauto könnte für uns relevant sein

Volkswagen verkauft nicht nur weltweit immer weniger Autos, auch in China sinkt die Nachfrage und die Werke könnten bald nicht … | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Mein Tipp der Woche: Schmuddelwetter (kostenlose Wetter-App für iOS)
15.11.26 · Kommentar
backFlip 46/2026: Volkswagen denkt über radikalen Schritt für neue Autos nach
15.11.26 · backFlip
Skoda plant einen komplett neuen Enyaq
13.11.26 · Mobilität
Mobilfunk-Netztest: 1&1 schlägt Vodafone und Telefónica
14.11.26 · 1und1
Audi A4 e-tron macht schon wieder Probleme
13.11.26 · Mobilität
Wallbox-Installation: Praxistest zeigt große Unterschiede bei Elektrikern
14.11.26 · Mobilität
Tineco CARPET ONE Spot DualHeat startet für 249 Euro
14.11.26 · Smart Home
Volkswagen startet wohl am Montag mit dem Personalabbau
13.11.26 · Mobilität
Indeed: Homeoffice-Angebot fällt auf niedrigsten Stand seit 2022
14.11.26 · Gesellschaft
Volkswagen geht den „Entwicklungsprozess“ anders an
13.11.26 · Mobilität
Du bist hier: BYD
mobiFlip / Mobilität / Das schnellste Serienauto ist elektrisch und kommt aus China