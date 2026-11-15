Das schnellste Serienauto ist elektrisch und kommt aus China

BYD hat vor ein paar Tagen einen neuen Rekord aufgestellt, denn der Yangwang U9 Extreme ist offiziell das schnellste Serienauto der Welt. Das Hypercar ist elektrisch, bisher nur in China erhältlich und erreichte absurde 503,17 km/h in der Spitze.

Der Rekord wurde in Abi Dhabi am 1. November aufgestellt, damit löst BYD den Bugatti Chiron Super Sport 300+ ab, der seit 2019 das schnellste Serienauto der Welt war. Wobei der Begriff „Serienauto“ in beiden Fällen schwierig ist, denn auch BYD baut nur wenige Einheiten dieser Version, genau genommen 30 Einheiten.

Doch es geht hier nicht um die Vermarktung eines 3.000 PS starken Elektroautos, es geht vor allem darum, dass Marken aus China zunehmend die Rekorde dieser Welt einkassieren wollen, die „klassische“ Automarken bisher aufgestellt haben.

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