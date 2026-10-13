Das Ende von Seat: „Bitte keine Panik machen“

Volkswagen verkauft als Konzern immer weniger Autos und mistet daher aus. Es bleibt, was sich langfristig lohnt und eine gute Gewinnmarge hat, der Rest steht auf der Kippe. Wie Seat. Es wäre denkbar, dass man diese VW-Marke bald einstellt.

Cupra wächst gut, hat eine klar bessere Marge und viele Elektroautos, Seat hat bis heute kein einziges E-Modell. Ein Ende von Seat sei auch eine Option, so Markus Haupt (Chef von Seat und Cupra) gegenüber Autocar auf der Automesse Paris.

Das Ende von Seat ist noch offen

Doch ein Ende sei noch nicht final beschlossen und selbst wenn es kommt, dann gäbe es keinen Grund zur „Panik“, denn auch nach einem möglichen Ende würde man die Marke noch mindestens 15 Jahre supporten. Nächstes Jahr kommen zwei (milde) Hybride, die will Seat definitiv auch auf den Markt bringen und verkaufen.

Für die Zukunft von Seat gäbe es aber „nicht nur einen Weg“, so der Chef weiter, es hängt jetzt allerdings stark von den Regularien in den jeweiligen Regionen ab. Für Seat ist vor allem Europa wichtig und somit die strengeren Regeln für Verbrenner.

Was bedeutet: Sollte die EU einknicken und sollte der Klimawandel noch mehr in den Hintergrund rücken und die Regeln für neue Verbrenner noch mehr gelockert werden, dann wäre es denkbar, dass Seat länger bleibt. Es klingt aber nicht so, als ob Seat langfristig eine Zukunft als elektrische Marke im Volkswagen Konzern hat.

Seat hat keine „echte“ Zukunft

Man wird den Verbrenner jetzt noch ein paar Jahre ausreizen, mit möglichst wenig Aufwand die Marke melken und sich auf Cupra fokussieren. Ich würde Seat nur abkaufen, dass die Marke eine Zukunft hat, wenn ein Elektroauto kommt. Aber selbst bei den günstigen Modellen ist keins geplant und Cupra steht im Fokus.

Man kann sich noch so oft hinstellen und behaupten, dass nichts entschieden sei, die Taten sprechen eine andere Sprache. Seat hat keine Zukunft als VW-Marke.

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt.

Kostenlos testen ↗