Dacia plant elektrischen Sandero für 2028

Dacia wechselt doch schneller als erwartet zu preiswerten Elektroautos und hat nicht nur einen Verbrenner in der Strategie gestrichen, es kommen auch bekannte Bestseller mit Elektroantrieb. Wie der Sandero, was schon seit 2025 bekannt ist.

Doch der neue Sandero, der mit Verbrenner und auch als Elektroauto auf den Markt kommen wird, ist erst für Anfang 2028 vorgesehen, so Autocar. Er soll im Frühjahr gezeigt werden, kurz danach startet die Produktion und im Sommer geht es los.

Basis ist wohl eine angepasste Version der RGMP-Plattform im Konzern und es gibt bekannte Technik aus anderen Modellen, wie den Elektromotor mit 108 PS und den Akku mit 44 kWh. Der neue Sandero dürfte etwas teurer werden, so die Quelle, es soll aber bei unter 20.000 Euro bleiben (er ordnet sich also über dem Spring ein).

Wir bekommen angeblich ein mutiges und kantiges Design und es bleibt bei ca. 4,10 Metern in der Länge. Offizielle Details stehen bisher allerdings noch aus.

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