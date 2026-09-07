Weniger Verbrenner: Dacia überrascht mit Fokus auf Elektroautos

Während viele Marken derzeit wieder einen Fokus auf Verbrenner legen und Dacia das in den letzten Jahren sowieso schon getan hat, überraschte man jetzt mit einer Entscheidung in die komplett andere Richtung. Laut Autocar wurden die Pläne für einen dritten Verbrenner im C-Segment, der für 2027 vorgesehen war, gestrichen.

Und das, obwohl der Dacia Bigster sehr gut ankommt und das Feedback zum Dacia Striker bisher auch überzeugt. Es sollte einst ein Verbrenner-Trio werden, aber das dritte Modell wurde einkassiert. Stattdessen rückt der Fokus auf Elektroautos, die Renault-Marke möchte vier neue und vollelektrische Modelle bis 2030 bringen.

Den Anfang macht der ganz neue Dacia Spring in diesem Jahr, gefolgt von einem elektrischen Sandero nächstes Jahr. Ein elektrischer Dacia Duster ist ebenfalls in Entwicklung, doch es fehlen noch Detail zum vierten Modell. Aber der Fokus rückt auf Elektroautos, die aktuellen Verbrenner von Dacia werden nicht ausgebaut.

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