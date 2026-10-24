Smartphones

Das Apple iPhone Duo 2 könnte größer werden

Oliver Schwuchow
Von

Das Apple iPhone Duo ist da und die ersten App treffen langsam ein, aber es ist ein eher ruhiger Marktstart mit sehr viel Marketing und wenigen Geräten. Viele werden vor allem eine zweite oder vielleicht sogar dritte Generation des Duo abwarten.

Ich rechne damit, dass sich erst mit der dritten Generation viel ändern wird, aber das Apple iPhone Duo 2 bekommt in einem Jahr natürlich auch schon Feinschliff, wie vielleicht sowas wie Face ID. Und es könnte auch ein bisschen größer werden.

Apple iPhone Duo 2 mit über 8 Zoll?

Laut Mark Gurman werden wir 2027 noch kein „iPhone Duo Max“ bei Apple sehen, aber das iPhone Duo 2 könnte „etwa ein halbes Zoll“ mehr beim Display auf der Innenseite haben. Aktuell sind es 7,6 Zoll und über 8 Zoll wären hier also möglich.

Die Entwicklung des nächsten Duo dürfte übrigens schon ziemlich fortgeschritten sein, viel Feedback der ersten Generation kann Apple nicht mehr umsetzen, aber wenn ich eine Sache bei den bisherigen Eindrücken gesehen habe, dann ist es das positive Feedback zur Größe. Diese sollte Apple also lieber nicht zu sehr ändern.

Aber vielleicht benötigt man auch etwas mehr Platz, um das iPhone Duo in Zukunft dünner und leichter zu machen und Dinge wie eine dritte Kamera unterzubringen.

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