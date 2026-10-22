Apple iPhone Duo 2 könnte Face ID bekommen
Ein Kritikpunkt beim Apple iPhone Duo, den ich gestern häufiger als gedacht in den Reviews gesehen habe, war fehlendes Face ID. Das faltbare iPhone hat durchaus noch viele Dinge, auf die man verzichten muss, aber der Verzicht auf Face ID ist für viele mit der größte Kritikpunkt. Für mich ist es ja eher die schwächere Kamera.
Doch Apple scheint auch dieser Meinung zu sein, denn es gibt Prototypen des iPhone Duo 2, die Face ID haben, so Mark Gurman. Allerdings nur außen, das Duo muss dann zum Entsperren also immer zugeklappt sein. Auch nicht optimal, daher finde ich Touch ID im Powerbutton an der Seite eigentlich eine passable Lösung.
Langfristig wäre es aber natürlich schön, wenn es beides gibt (übrigens auch in den Pro-Modellen) und wenn das Duo 3 dann noch eine dritte Kamera mitbringt, was im Raum steht, wird es spannend. Laut Quelle ist übrigens noch nicht sicher, ob es Face ID in das Duo 2 schaffen wird und die finale Entscheidung steht erst 2027 an.
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Ich würde Face ID auch schmerzlich vermissen, aber so eine erste Generation sollte man bei Apple sowieso nicht kaufen
Wieso? Also ich meine Foldables sind seit 7 Jahren auf dem Markt und Smartphones seit 20 Jahren. Von einer ersten Generation kann man wirklich nicht sprechen. Ja für Apple, aber alle Nachteile sind aus Gründen getroffen worden.
Face ID wäre mit egal. Die Kamera ist doch deutlich wichtiger als ein Entsperrfeature. Früher hat man einen Code oder ein Muster eingegeben. Eine fehlende Kamera fällt da schwere ins Gewicht, insbesondere wenn es die Tele ist.
„Früher“ hatte man auch keine Tele und selbst die normalen Kameras lagen Welten unter denen die jetzt im Duo sind.
Aber ja, ich werde beides vermissen: FaceID UND die Tele.
Wobei ja angeblich das entsperren mit der Apple Watch FaceID mehr oder weniger obsolet macht.
Achso: Und ich glaube nicht, das nächstes Jahr FaceID drin sein wird. Es wird kommen aber nicht schon nächstes Jahr.
Aber hat man dann nicht ein großes Sicherheitsproblem? Der Angreifer muss doch einem nur das iPhone aus der Hand reißen und kann es dann sofort entsperren, während er wegrennt… Oder habe ich hier was übersehen?
Da müsste er ja direkt vor dir stehen bleiben und es sofort entsperren.
Wenn er das macht, kann er das Telefon mit FaceID auch einmal zu dir drehen und es damit entsperren.
Aber in den letzten 20 Jahren wurde mir Gott sei Dank noch nie einfach mein Handy aus der Hand gerissen.
Und, on Top: Ich denke für sicherheitsrelevante Einstellungen am Handy ist ja weiterhin ne Authentifizierung via TouchID notwendig.
Man kann es zur Not auch über die Uhr sperren, man bekommt ja ein haptisches Feedback am Handgelenk. Also ich nutze es aktuell nicht beim iPhone, aber am Mac, das bekommt man mit und kann reagieren.
Ach und was mir gerade einfällt: Apple arbeitet doch auch an ner neuen Funktion „AutoLock“. Das dürfte die Sache noch sicherer machen.
Ja, wobei es bei iOS 27.2 wohl doch nicht dabei ist, aber sowas könnte auch noch kommen. Ich vermute auch, dass sie Wege suchen, wie man das ohne Face ID beim Duo optimieren kann.
Jau. Sooo schnell werden wir nämlich kein FaceID außen UND innen am Gerät sehen. Und sone halbgare Lösunge, dass es nur außen ist… ich weiß ja nicht.
Ich glaube auch nicht, dass es mit dem Duo 2 kommt, das ist zu weit fortgeschritten und da reichen kleine Optimierungen aus, die meisten Dinge werden sicher in das Duo 3 fließen. Und dann kann man mit Software bis dahin etwas optimieren.
Noch früher hatte man sogar Telefone ohne Farbdisplay ;)