Apple iPhone Duo 2 könnte Face ID bekommen

Ein Kritikpunkt beim Apple iPhone Duo, den ich gestern häufiger als gedacht in den Reviews gesehen habe, war fehlendes Face ID. Das faltbare iPhone hat durchaus noch viele Dinge, auf die man verzichten muss, aber der Verzicht auf Face ID ist für viele mit der größte Kritikpunkt. Für mich ist es ja eher die schwächere Kamera.

Doch Apple scheint auch dieser Meinung zu sein, denn es gibt Prototypen des iPhone Duo 2, die Face ID haben, so Mark Gurman. Allerdings nur außen, das Duo muss dann zum Entsperren also immer zugeklappt sein. Auch nicht optimal, daher finde ich Touch ID im Powerbutton an der Seite eigentlich eine passable Lösung.

Langfristig wäre es aber natürlich schön, wenn es beides gibt (übrigens auch in den Pro-Modellen) und wenn das Duo 3 dann noch eine dritte Kamera mitbringt, was im Raum steht, wird es spannend. Laut Quelle ist übrigens noch nicht sicher, ob es Face ID in das Duo 2 schaffen wird und die finale Entscheidung steht erst 2027 an.

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