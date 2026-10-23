Das iPhone Duo ist da: Apple kontert einen großen Kritikpunkt

Heute ist Marktstart des Apple iPhone Duo, wobei es nicht viele bekommen werden und wer es heute in einem Apple Store kaufen möchte, der muss früh aufstehen und sollte eigentlich vor Ort campen, denn es wird nur wenige Einheiten geben.

Diese Woche wurden aber auch erste Medien mit einem iPhone Duo versorgt und darin gab es durchaus viel Kritik. Eine Sache, die viele vermisst haben, ist Face ID. Es wäre denkbar, dass Apple diese Option aber schon mit dem Duo 2 nachreicht.

iPhone Duo: Das App-Problem

Doch ein anderer Kritikpunkt betrifft die Apps, denn so ziemlich alle Apps, die von Drittanbietern stammen und in den Reviews zu sehen waren, wurden bisher noch nicht angepasst. Was aber auch einen Grund hat, denn die Entwickler bekamen in diesem Fall weniger Zeit als sonst, um ihre App für das iPhone Duo zu optimieren.

Apple wollte das aber wohl nicht so stehenlassen und konterte daher am gestrigen Abend mit einer Pressemitteilung. Zum heutigen Marktstart wird es „unglaubliche neue App Erlebnisse“ geben. In der Mitteilung sind erste Duo-Apps zu sehen.

iPhone Duo: Echte Duo-Apps

Ich mache mir in diesem Fall keine Sorgen, denn ich habe zwar kein iPhone Duo, sehe aber die App-Updates und seit gestern trudeln die Duo-Anpassungen nach und nach ein. Doch die Frage ist nicht, wie viele Apps dafür „angepasst“ werden.

Die für mich spannende Frage ist, wie viele echte Duo-Apps wir sehen werden. Also Apps, die nicht einfach nur für die beiden Displays angepasst werden, sondern vor allem das innere Display richtig nutzen. Viele Entwickler werden aber sicher einfach nur die iPhone-App in groß darstellen oder die iPad-Version in klein anbieten.

Bei der Vision Pro musste Apple erstmals feststellen, dass der Support der Partner auch Grenzen hat, wenn der Marktanteil zu gering und das Gerät zu teuer ist. Die Frage ist also, wie sich das beim iPhone Duo in den nächsten Monaten entwickelt.

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