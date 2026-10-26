Das Apple iPhone Duo hat wohl ein ernstes Display-Problem
Bei einer ersten Generation stellt sich oft die Frage, ob ein Hersteller alles bedacht und getestet hat, vor allem bei ganz neuen Technologien. Wie einem faltbaren und matten Display beim Apple iPhone Duo. Schließt sich Apple eventuell Samsung an, die bei ihrem ersten Galaxy Fold ein echtes „Gate“ (auch beim Display) hatten?
Das wird sich in den kommenden Tagen und Wochen zeigen, aber es häufen sich die Meldungen über defekte Displays von Nutzern und in den Apple Stores. Und es ist immer ein ähnlicher Defekt, denn das Display sieht nach kurzer Zeit so aus:
Das Problem scheint beim Schließen zu entstehen, und zwar mit einem Druck auf die Stelle in der Mitte, so das Scharnier sitzt und sich die Pixelfehler treffen. Was allerdings eine Stelle ist, an der man das Display im Alltag öfter mal fest drückt:
Für ein „Gate“ ist es noch zu früh, aber ich habe am Wochenende überraschend viele Meldungen dazu gesehen. Wenn man bedenkt, dass nur wenige Einheiten zum Marktstart verfügbar waren und das oft in den ersten 24 Stunden passiert ist, könnte das durchaus ein Problem werden. Könnte, wir werden es beobachten.
Mark Gurman hat sich der Sache aber auch schon angenommen und ich bin mir sicher, dass Apple das auch gesehen hat. Die werden sich aber nur dazu äußern, wenn es wirklich ein ernstes Problem ist, aktuell tauscht man nur Einheiten aus.
mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Na dann kann ja nichts mehr schief gehen. Er wirds schon richten. Wie auch immer.
Hat er nie, hat auch niemand jemals gesagt. Aber er ist die beste Quelle mit Insiderinformationen.
Angeblich sollen auch nur knapp 60% der Geräte aufgrund von Produktionsmängeln bei Foxconn durch die Endproduktion gekommen sein. Ich konnte das Duo mir kurz anschauen und man muss sagen, dass das Display deutlich besser ist als bei anderen foldable von Samsung. Das Duo ist für mich das erste Gerät, wo man die Falte wirklich kaum noch sieht. Selbst bei den neusten Samsung Geräten ist dies nicht der Fall.