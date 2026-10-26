Das Apple iPhone Duo hat wohl ein ernstes Display-Problem

Bei einer ersten Generation stellt sich oft die Frage, ob ein Hersteller alles bedacht und getestet hat, vor allem bei ganz neuen Technologien. Wie einem faltbaren und matten Display beim Apple iPhone Duo. Schließt sich Apple eventuell Samsung an, die bei ihrem ersten Galaxy Fold ein echtes „Gate“ (auch beim Display) hatten?

Das wird sich in den kommenden Tagen und Wochen zeigen, aber es häufen sich die Meldungen über defekte Displays von Nutzern und in den Apple Stores. Und es ist immer ein ähnlicher Defekt, denn das Display sieht nach kurzer Zeit so aus:

Das Problem scheint beim Schließen zu entstehen, und zwar mit einem Druck auf die Stelle in der Mitte, so das Scharnier sitzt und sich die Pixelfehler treffen. Was allerdings eine Stelle ist, an der man das Display im Alltag öfter mal fest drückt:

Very soon…

Apple: You are folding it wrong. Credits @techdroider ✌️ pic.twitter.com/CfDv8F90qe — Abhishek Bhatnagar (@abhishek) October 25, 2026

Für ein „Gate“ ist es noch zu früh, aber ich habe am Wochenende überraschend viele Meldungen dazu gesehen. Wenn man bedenkt, dass nur wenige Einheiten zum Marktstart verfügbar waren und das oft in den ersten 24 Stunden passiert ist, könnte das durchaus ein Problem werden. Könnte, wir werden es beobachten.

Mark Gurman hat sich der Sache aber auch schon angenommen und ich bin mir sicher, dass Apple das auch gesehen hat. Die werden sich aber nur dazu äußern, wenn es wirklich ein ernstes Problem ist, aktuell tauscht man nur Einheiten aus.

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