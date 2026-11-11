Mobilität

Das elektrische „Hypercar“ ist gescheitert

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar
Rimac Nevera R Front

Rimac sorgte mit dem Nevera immer wieder für Schlagzeilen, denn als eines der ersten vollelektrischen Hypercars sicherte man sich damals einen Rekord nach dem anderen. Doch die Zielgruppe begeisterte das anscheinend nicht so wirklich.

Nach nur 71 Einheiten wird der Nevera laut AMS eingestellt, eigentlich sollten mal 190 Einheiten produziert werden. Das erklärt auch, warum sich Mate Rimac vor ein paar Tagen so kritisch gegenüber Elektroautos geäußert hat, der wusste das.

Während die breite Masse also gerade immer schneller vollelektrisch wird, schauen die teuren Sportwagenmarken, dass sie die „alte Welt“ der Verbrenner wieder für Kunden attraktiv machen. Ob Rimac jetzt doch einen Verbrenner bringen wir?

Mobilität · 11. November 2026

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  1. Kurt 🔆
    sagt am

    Rimac wird bei Batterien und Akkutechnologie bleiben. für die Autos hat er sich Bugatti gesnackt. er wollte eh von dem Elektroauto weg und Bugatti dachte damals dass sie ihren Einstieg ins Elektrozeitalter mit ihm packen. der hat die von Anfang an genatzt.

    Antworten

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