Porsche in der Krise: Verbrenner sollen es ab 2028 richten

Porsche ist in die Krise gerutscht und geht davon aus, dass der Tiefpunkt noch nicht erreicht ist, so Michael Leiters auf einem Event der Automobilwoche. 2027 wird man „die Talsohle“ durchschreiten und ab 2028 soll es bergauf gehen.

Vor allem neue Verbrenner sollen die Zukunft von Porsche sichern, wie ein neuer Macan oder der Mission S, ein Luxus-Sportwagen über dem 911er. Porsche peilt derzeit etwa zwei Drittel bei den Verbrennern in den kommenden vier Jahren an.

Das Ziel von 80 Prozent vollelektrischer Modelle wurde also einkassiert und die VW-Marke hofft, dass dieser Kurswechsel die Zukunft in Zuffenhausen sichert. Es wird aber wohl bis in die 2030er dauern, bis es bei Porsche wieder richtig nach oben geht, so der Chef. Die Marke muss sich auf ganz neue Zahlen einstellen.

Porsche rechnet mit weniger Volumen

Peilte man bei Porsche einst bis zu 400.000 Autos pro Jahr an, so muss man sich jetzt der neuen „Realität“ stellen und die geht eher in Richtung 200.000. Damit man dann noch so profitabel wie früher sein kann, muss man Porsche neu aufstellen.

Porsche setzt übrigens wieder vermehrt auf die interne Partnerschaft mit Audi, das Comeback des Macans als Verbrenner ist beispielsweise nur dank des Audi Q5 als Basis möglich. Doch man bekommt immer einen „echten Porsche“, so der Chef.

Mit einer Sache liegt Porsche richtig: Man hätte 2025 und auch jetzt mehr aktuelle Verbrenner benötigt, da wurde zu wenig investiert, da war man vielleicht etwas zu optimistisch bei der Elektromobilität. Die Frage ist jetzt nur, ob der Kurswechsel in ein paar Jahren erneut als Fehler eingestuft wird, wovon ich schwer ausgehe.

Es ist eine extrem riskante Wette auf die Zukunft, die den ganzen VW-Konzern sehr viel Geld kostet und noch ein großer Kurswechsel wird wohl kaum bezahlbar sein.

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