Rimac: Ein Elektroauto wäre „heute die falsche Entscheidung“

Rimac war vor vielen Jahren ein Vorreiter bei elektrischen Supersportwagen, man baute das schnellste Serienauto der Welt und sorgte für Schlagzeilen. Damals war das die absolut richtige Entscheidung, so Mate Rimac bei Automotive News Europa.

Doch es hat einen Grund, warum man sich nach dem Deal mit Bugatti bei VW nicht für ein reines Elektroauto entschieden hat, obwohl es Volkswagen wollte. In diesem Segment muss man „zeitlos“ sein und das sind Elektroautos bisher noch nicht.

Elektro-Sportwagen sind nicht gefragt

Der Nevera war damals beeindruckend und ist es heute auch noch, aber seine Technik ist mittlerweile Standard und überholt. Wenn man Autos in dieser Klasse verkaufen möchte, darf das aber nicht passieren, wie der Rimac-Gründer betont.

Aus wirtschaftlicher Sicht weiß ich, dass das heute die falsche Entscheidung ist.

Einen Rimac Nevera würde es so heute nicht mehr geben, vermutlich würde man den Weg wie bei Bugatti gehen und einen Hybriden bauen. Das ist übrigens auch der Grund, warum Porsche wieder voll auf Verbrenner in diesem Segment setzt.

Die Frage ist nur, ob Mate Rimac damit richtig liegt. Wer heute ein Auto in dieser Preisklasse auf den Markt bringt, für den wird das zutreffen. Aber was, wenn sich die Lage (wie der Klimawandel) weiter verändert und Verbrenner auch in dieser Preisklasse (wo den Kunden die Umwelt noch egal ist) an Bedeutung verlieren?

Als Unternehmen muss man immer die aktuelle Lage im Blick haben, aber auch überlegen, ob die Investition in eine Technologie langfristig auch eine gute Idee ist. Das macht es für Marken mit einem kleinen Volumen allerdings auch sehr schwer.

Ich kann verstehen, dass den wirklich wohlhabenden Menschen der Planet egal ist, sie haben genug Geld für die Veränderungen, aber irgendwann könnte auch hier ein Punkt kommen, an dem bei Supersportwagen der elektrische Antrieb wichtig ist. Vor allem, da Marken aus China (dem größten Automarkt der Welt) dies pushen.

Keiner weiß, wie sich das nach 2030 wirklich entwickelt. Ein Markt, der sich in einer Disruption befindet, ist nicht vorhersehbar. Aus Sicht der Wissenschaft wäre es aber schön, wenn sich auch in diesem Highend-Segment der elektrische Antrieb durchsetzt. Immerhin werden hier oft Standards entwickelt, die später alle nutzen.

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