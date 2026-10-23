Mobilität

Das Ende des Cupra Born: Der Leon wird elektrisch

Oliver Schwuchow
Von
Cupra Licht Tavscan Header

Volkswagen pflegt zwar weiterhin den VW ID.3, der in diesem Jahr als „Neo“ auch ein großes Upgrade bekommen hat, aber man arbeitet mit Hochdruck an einem elektrischen VW ID Golf für die Zukunft. Der VW ID.3 dürfte damit verschwinden.

Ähnlich sich es bei Cupra aus, wie man derzeit hört, der Cupra Leon wird uns im kommenden Jahrzehnt ebenfalls als Elektroauto begegnen. Dann aber, wie beim VW ID Golf, mit der ganz neuen SSP-Plattform, die noch ein bisschen Zeit benötigt.

Der Verbrenner wird weiterhin Upgrades und Facelifts bekommen, so der Chef der VW-Marke, und zwar „so lange es nötig ist“. Und ja, ein Seat Leon wird es damit nicht geben, denn die Marke steht vor dem Aus und hat vermutlich keine Zukunft.

Mobilität · 23. Oktober 2026

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