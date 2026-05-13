Mobilität

Volkswagen bestätigt: VW ID Golf kommt nicht vor 2029

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Volkswagen entwickelt einen vollelektrischen Golf, übrigens das zweite Mal, aber dieses Mal mit einer reinen Elektro-Plattform (SSP) und ohne Verbrenner. Man sieht den aktuellen VW ID.3 Neo übrigens noch nicht als optimale Alternative zum Golf.

Der VW ID Golf wurde allerdings schon mehrmals bestätigt und sogar schon als Umriss gezeigt. Doch wann ist damit zu rechnen? 2027? Nein. 2028? Auch nicht, wie Thomas Schäfer laut Autocar auf dem Future of the Car Event verraten hat.

VW ID Golf

Das aktuelle Portfolio an Elektroautos bei VW seit gut genug, man „benötige“ den elektrischen Golf noch nicht vor 2029. Ein Jahr nannte der VW-Chef nicht, aber es steht im Raum, dass der VW ID Golf erst 2030 auf den Markt kommen könnte.

Man wird bei VW also den neuen ID.3 noch eine Weile im Portfolio haben und somit sicher auch noch mit ein oder zwei Upgrades pflegen. In den nächsten vier Jahren wird dieser elektrische Golf, von dem man so oft geschwärmt hat, also nicht bei den Kunden stehen. Und mit neuen Details würde ich dieses Jahr auch nicht rechnen.

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13. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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