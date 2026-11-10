Das Ende von HBO Max und Paramount+

Warner Bros. Discovery wurde jüngst von Paramount übernommen und nennt sich jetzt Skydance. Statt also auf alte und bekannte Marken zu setzen, geht man ganz neue Wege. Das trifft auch auf das Angebot der Streamingdienste im Portfolio zu.

HBO Max und Paramount+ werden langfristig verschwinden, wie man im Rahmen der Geschäftszahlen erneut verlauten lassen hat, aber das dauert noch. Bevor es losgeht, ist für „Anfang 2027“ ein spezielles Bundle der zwei Dienste vorgesehen.

Ein „attraktives“ Bundle kommt bald

Details nannte Skydance noch nicht, aber man verspricht, dass Nutzer bald einen „größeren Mehrwert“ haben, wenn sie beide Abos buchen. Klingt so, als könne man sich in Zukunft mit einem Account in beiden Diensten einloggen und ein Abo für beide buchen, was in Kombination günstiger als jeweils ein einzelnes Abo sein wird.

Das dürfte aber auch bedeuten, dass man für die Kombination beider Inhalte mehr Geld haben möchte und nicht einfach die Inhalte von einem Dienste in den anderen packt und den Preis so belässt. Die Standard-Abos kosten 10 und 12 Euro, ich gehe also fast davon aus, dass der neue Dienst in Zukunft knapp 20 Euro kosten wird.

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