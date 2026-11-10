Das Ende von HBO Max und Paramount+
Warner Bros. Discovery wurde jüngst von Paramount übernommen und nennt sich jetzt Skydance. Statt also auf alte und bekannte Marken zu setzen, geht man ganz neue Wege. Das trifft auch auf das Angebot der Streamingdienste im Portfolio zu.
HBO Max und Paramount+ werden langfristig verschwinden, wie man im Rahmen der Geschäftszahlen erneut verlauten lassen hat, aber das dauert noch. Bevor es losgeht, ist für „Anfang 2027“ ein spezielles Bundle der zwei Dienste vorgesehen.
Ein „attraktives“ Bundle kommt bald
Details nannte Skydance noch nicht, aber man verspricht, dass Nutzer bald einen „größeren Mehrwert“ haben, wenn sie beide Abos buchen. Klingt so, als könne man sich in Zukunft mit einem Account in beiden Diensten einloggen und ein Abo für beide buchen, was in Kombination günstiger als jeweils ein einzelnes Abo sein wird.
Das dürfte aber auch bedeuten, dass man für die Kombination beider Inhalte mehr Geld haben möchte und nicht einfach die Inhalte von einem Dienste in den anderen packt und den Preis so belässt. Die Standard-Abos kosten 10 und 12 Euro, ich gehe also fast davon aus, dass der neue Dienst in Zukunft knapp 20 Euro kosten wird.
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Fragt sich nur, wer bereit ist 20€ für dann einen Dienst zu zahlen…
Ich bin mittlerweile dazu über gegangen nur bei Bedarf ein Abo zu machen.
Disney lief lange, wegen den Kindern. Hab ich vor kurzem gekündigt, bislang fehlt er nicht. Netflix läuft noch, aber die Werbung nervt, mehr zahlen bin ich aber nicht bereit.
Kommt eventuell auch bald weg. Meine Frau schaut auch immer weniger.
Apple+ für 2 Monate abonniert gehabt als die neue Staffel Silo raus war, in der Zeit noch For all Mankind geschaut. Aktuell RTL+ im Abo, wegen Football, wir spätestens zu Superbowl wieder gekündigt.
Kollegen haben mittlerweile alle ihre Streaming Abos gekündigt und sind auf ein VPN Abo umgestiegen.
Guck dir mal Spliiit an.