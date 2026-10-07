Unterhaltung

Skydance: Noch ein „neuer“ Streamingdienst

Oliver Schwuchow
Von

Auf dem Markt für Streamingdienste werden wir bald (er gibt noch kein Datum, aber es ist 2027 damit zu rechnen) einen weiteren Anbieter sehen: Skydance. Das ist das Unternehmen, welches nach der Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount entstanden ist. Doch es gibt im Zuge dessen eine gute Nachricht.

Wir bekommen zwar einen weiteren Streamingdienst, dafür verschwinden zwei vom Markt: HBO Max und Paramount+. Beide sind in Deutschland verfügbar, es ist also davon auszugehen, dass wir ebenfalls Skydance sehen werden. Details stehen im Moment noch aus, aber das wird sicher ein großes Thema im nächsten Jahr sein.

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