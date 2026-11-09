Das vorläufige Ende der Ultra-Smartphones

Die Speicherkrise wütet und die Smartphones werden immer teurer, daher kam es durchaus überraschend, als Motorola vor ein paar Tagen ein echtes Flaggschiff für fast 2.000 Euro zeigte. Andere Marken haben ihre Projekte vorerst eingestellt.

Glaubt man „Digital Chat Station“, einem bekannten Leaker aus China, dann werden weder Oppo noch Xiaomi ihre beiden Ultra-Modelle bei dieser Generation auf den Markt bringen. Die absoluten Top-Modelle wären aktuell einfach viel zu teuer.

Das bedeutet nicht, dass wir kein Xiaomi 19 Ultra oder Oppo Find X11 Ultra sehen könnten, aber da sich die Speicherkrise ab 2027 wohl noch weiter zuspitzen wird, und neue Modelle gut ein Jahr vorher langsam finalisiert werden, gilt das derzeit eher als unwahrscheinlich. Diese Modelle sind aber auch gar nicht so relevant.

Marken wie Oppo und Xiaomi brachten ihre absoluten Ultra-Flaggschiffe zum Beispiel nicht immer global auf den Markt, sowas sind oft nur Vorzeigemodelle für Marketing in China gewesen. Die aktuelle Preisentwicklung könnte allerdings auch dafür sorgen, dass weniger Geld in die Entwicklung neuer Innovationen fließt.

PS: Es werden mit dieser Smartphone-Generation weiterhin Ultra-Modelle auf den Markt kommen, wie das Samsung Galaxy S27 Ultra, aber das ist technisch auf einem anderen Level als es (laut Gerüchten) ein Xiaomi 18 Ultra gewesen wäre.

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