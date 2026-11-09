Smartphones

Das vorläufige Ende der Ultra-Smartphones

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

Die Speicherkrise wütet und die Smartphones werden immer teurer, daher kam es durchaus überraschend, als Motorola vor ein paar Tagen ein echtes Flaggschiff für fast 2.000 Euro zeigte. Andere Marken haben ihre Projekte vorerst eingestellt.

Glaubt man „Digital Chat Station“, einem bekannten Leaker aus China, dann werden weder Oppo noch Xiaomi ihre beiden Ultra-Modelle bei dieser Generation auf den Markt bringen. Die absoluten Top-Modelle wären aktuell einfach viel zu teuer.

Das bedeutet nicht, dass wir kein Xiaomi 19 Ultra oder Oppo Find X11 Ultra sehen könnten, aber da sich die Speicherkrise ab 2027 wohl noch weiter zuspitzen wird, und neue Modelle gut ein Jahr vorher langsam finalisiert werden, gilt das derzeit eher als unwahrscheinlich. Diese Modelle sind aber auch gar nicht so relevant.

DATEN, TRENDS & TOOLSInteraktive Auswertung

Mobilfunk-Frequenzen in Deutschland: LTE- und 5G-Bänder im Überblick

Welche LTE- und 5G-Frequenzen werden in Deutschland genutzt?
Auswertung öffnen

Marken wie Oppo und Xiaomi brachten ihre absoluten Ultra-Flaggschiffe zum Beispiel nicht immer global auf den Markt, sowas sind oft nur Vorzeigemodelle für Marketing in China gewesen. Die aktuelle Preisentwicklung könnte allerdings auch dafür sorgen, dass weniger Geld in die Entwicklung neuer Innovationen fließt.

PS: Es werden mit dieser Smartphone-Generation weiterhin Ultra-Modelle auf den Markt kommen, wie das Samsung Galaxy S27 Ultra, aber das ist technisch auf einem anderen Level als es (laut Gerüchten) ein Xiaomi 18 Ultra gewesen wäre.

Kommentar · 8. November 2026

Amazon Alexa Tablet 12 Pro: Ist der Neustart der Tablets gelungen?

Amazon startet komplett neu mit Tablets durch und setzt zwar weiterhin auf Android als Basis, dafür aber endlich mit Google-Diensten, … | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden 2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Amonip 👋
    sagt am

    Seit 2016 sinkt der globale Ansatz an Smartphones. Jetzt sind wir 35 Prozent unter dem Peak und weiter rasant fallend. Zahlreiche Unternehmen haben das Smartphone Geschäft aufgegeben. Von Nokia über HTC LG, Sony sind alle nicht mehr relevant am Markt. Motorola interessiert keine Person. Die kommen nicht mal unter die Top 5.

    Antworten
    1. René H. 🔱
      sagt am zu Amonip ⇡

      Alle verlieren außer eine Firma. Die, die sich Technik und OS nicht mit anderen teilt. Die legt sogar noch zu.

      Antworten

Mehr entdecken
Apple iOS 27.2.1 ist da: Wichtiges Update wird verteilt
09.11.26 · Firmware und Updates
Rockstar und PlayStation kündigen GTA-Festival zum Launch an
09.11.26 · Unterhaltung
Apple trennt sich wohl von der „Aktionstaste“
09.11.26 · Smartphones
Lidl erhöht Mindesteinstiegslohn auf 16 Euro
09.11.26 · Handel
iPhone Duo: Apple wirbt mit „über 100.000 Apps“
09.11.26 · Smartphones
GTA 6 auf der PS5 Pro: Neue PSSR-Version, aber kein VRR
09.11.26 · Gaming
Samsung: Die Galaxy AI kostet schon bald Geld
09.11.26 · Dienste
Motorola: Neues Android-Flaggschiff kostet fast 2.000 Euro
05.11.26 · Smartphones
Mercedes EQE ist als Elektroauto gescheitert
09.11.26 · Mobilität
iPhone 20 Pro: Apple hält 2027 an der Dynamic Island fest
05.11.26 · Smartphones
Du bist hier: Android
mobiFlip / News / Smartphones / Das vorläufige Ende der Ultra-Smartphones