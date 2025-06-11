Mobilität

Xiaomi schlägt Porsche und Tesla bei Elektroautos

Autor-Bild
Von
| 6 Kommentare

Einige haben sicher schon mitbekommen, dass Xiaomi in den letzten Tagen mit dem SU7 Ultra auf dem Nürburgring unterwegs war. Und sowas macht man nicht einfach so, entweder man testet ein Auto oder man wagt sich an einen Rekord.

Xiaomi wählte den Rekord und heute hat die Verwaltung des Nürburgrings offiziell bestätigt, dass man mit einer Zeit von 7:04.957 Minuten einen neuen Rekord in der „Electric Executive Car“ (elektrische Oberklasse) aufgestellt hat. In den letzten Jahren haben sich Porsche (Taycan) und Tesla (Model S) öfter darum gestritten.

Ein Underdog in der Automobilbranche schlägt also die Ikone aus Deutschland und die Nummer 1 der vollelektrischen Welt. In China knallen heute mit Sicherheit die Sektkorken, denn so ein Meilenstein ist auch gut für das Image der lokalen Branche.

Opel bringt erstes Elektroauto mit Allradantrieb

Opel bedient sich im Stellantis-Baukasten und bringt erstmals ein Elektroauto mit zwei Elektromotoren auf den Markt. Das Unternehmen hat heute…

11. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden6 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Thorsten G. ☀️
    sagt am

    Ein Blick auf das Foto dürfte ja reichen um zu sehen, dass das keine Straßenfahrzeug ist.

    Antworten
  2. Robert 🪴
    sagt am

    gut wäre gewesen in dem Bericht die bisherigen Zeiten von Tesla und Porsche zu nennen und diese zu vergleichen und das ins Verhältnis zueinander zu stellen.

    Antworten
  3. pankras 🍀
    sagt am

    Um solche Spitzen Werte zu erreichen sind bei diesem Projekt eine Menge Knowledge, Ingenieure, Wissenschaftler sowie unzählige Fachleute aus dem Motorsport involviert.

    Diese Daten dienen der Korrelation in der Entwicklung bis zum Serienmodell.

    Was die reine Tiefe der Qualität der Produktion von Xiaomi Fahrzeugen betrifft, steht wiederum auf einem anderen Blatt.

    Richtig bemerkt.

    Wobei die reine Qualitative Güte bei einem Serienfahrzeug um einiges höher sein dürfte als bei einem Prototypen.

    Antworten
  4. Kurt 🔅
    sagt am

    und danach hat man den Wagen weggeschmissen weil er im Eimer war.. 😂

    Antworten
    1. Stefan K. ☀️
      sagt am zu Kurt ⇡

      Ich wette es gibt genug Bekloppte, die auch einen so zerschlissenen SU7 mit Kusshand kaufen würden. :D

      Antworten
      1. Spiritogre 🔅
        sagt am zu Stefan K. ⇡

        Vor allem, da es ja kein Serienfahrzeug war.

        Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Xiaomi schlägt Porsche und Tesla bei Elektroautos
Weitere Neuigkeiten
Mastodon
Mastodon führt Zitat-Posts ein
in Social
iPhone 17 Verkaufsstart: Lieferzeiten verschieben sich schnell
in Smartphones
Borderlands 4 ab sofort für Konsolen und den PC erhältlich
in News
Prime Video erweitert NBA-Spielplan um 20 Sonntagsspiele
in News
Facebook Ray Ban Stories Brille
Amazon will euch bald Alexa als Brille anbieten
in Wearables
fraenk verlängert Datenbonus-Aktion – letzte Chance auf 5 GB extra
in Provider | Update
Ice 4 Baureihe 412
Deutsche Bahn führt Flexpreis Young ein
in Mobilität
Skoda Tech Deck Face Header
Skoda plant vorerst kein günstiges Elektroauto
in Mobilität
VW ID Polo, ID Cross, Cupra Raval und Skoda Epic: Plan für die „günstigen Elektroautos“
in Mobilität
Sony Xperia 10 VII vorgestellt – kostet 449 Euro
in Smartphones