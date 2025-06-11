Xiaomi schlägt Porsche und Tesla bei Elektroautos
Einige haben sicher schon mitbekommen, dass Xiaomi in den letzten Tagen mit dem SU7 Ultra auf dem Nürburgring unterwegs war. Und sowas macht man nicht einfach so, entweder man testet ein Auto oder man wagt sich an einen Rekord.
Xiaomi wählte den Rekord und heute hat die Verwaltung des Nürburgrings offiziell bestätigt, dass man mit einer Zeit von 7:04.957 Minuten einen neuen Rekord in der „Electric Executive Car“ (elektrische Oberklasse) aufgestellt hat. In den letzten Jahren haben sich Porsche (Taycan) und Tesla (Model S) öfter darum gestritten.
Ein Underdog in der Automobilbranche schlägt also die Ikone aus Deutschland und die Nummer 1 der vollelektrischen Welt. In China knallen heute mit Sicherheit die Sektkorken, denn so ein Meilenstein ist auch gut für das Image der lokalen Branche.
Ein Blick auf das Foto dürfte ja reichen um zu sehen, dass das keine Straßenfahrzeug ist.
gut wäre gewesen in dem Bericht die bisherigen Zeiten von Tesla und Porsche zu nennen und diese zu vergleichen und das ins Verhältnis zueinander zu stellen.
Um solche Spitzen Werte zu erreichen sind bei diesem Projekt eine Menge Knowledge, Ingenieure, Wissenschaftler sowie unzählige Fachleute aus dem Motorsport involviert.
Diese Daten dienen der Korrelation in der Entwicklung bis zum Serienmodell.
Was die reine Tiefe der Qualität der Produktion von Xiaomi Fahrzeugen betrifft, steht wiederum auf einem anderen Blatt.
Richtig bemerkt.
Wobei die reine Qualitative Güte bei einem Serienfahrzeug um einiges höher sein dürfte als bei einem Prototypen.
und danach hat man den Wagen weggeschmissen weil er im Eimer war.. 😂
Ich wette es gibt genug Bekloppte, die auch einen so zerschlissenen SU7 mit Kusshand kaufen würden. :D
Vor allem, da es ja kein Serienfahrzeug war.