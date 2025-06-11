Xiaomi schlägt Porsche und Tesla bei Elektroautos

Einige haben sicher schon mitbekommen, dass Xiaomi in den letzten Tagen mit dem SU7 Ultra auf dem Nürburgring unterwegs war. Und sowas macht man nicht einfach so, entweder man testet ein Auto oder man wagt sich an einen Rekord.

Xiaomi wählte den Rekord und heute hat die Verwaltung des Nürburgrings offiziell bestätigt, dass man mit einer Zeit von 7:04.957 Minuten einen neuen Rekord in der „Electric Executive Car“ (elektrische Oberklasse) aufgestellt hat. In den letzten Jahren haben sich Porsche (Taycan) und Tesla (Model S) öfter darum gestritten.

Ein Underdog in der Automobilbranche schlägt also die Ikone aus Deutschland und die Nummer 1 der vollelektrischen Welt. In China knallen heute mit Sicherheit die Sektkorken, denn so ein Meilenstein ist auch gut für das Image der lokalen Branche.