Es scheint da draußen einige Menschen zu geben, denen ein Smartphone nicht im Alltag reicht und die gerne zwischen den Geräten mit einer Nummer wechseln und nahtlos zu einem neuen Gerät springen wollen. Daher führte Apple mit dem iPhone Duo eine Funktion namens „Handoff“ ein, die man bei der Telekom nutzen kann.

Die Idee ist, dass das Smartphone nach dem Entsperren das „Hauptgerät“ ist und man beispielsweise ein iPhone Duo am Tag und ein iPhone 18 Pro am Abend (nur ein Beispiel) nutzen kann. Android-Nutzer könnten diese Option ebenfalls bald bekommen, so Android Authority, denn Google arbeitet bereits an einer Lösung.

Diese nennt sich „Android Fast Switch“ und wurde bisher noch nicht offiziell von Google bestätigt, soll aber ähnlich funktionieren. Wichtig ist nur, dass man hier den gleichen Google-Account auf beiden Smartphones nutzt. Vielleicht ist das ja eine der Neuerungen, die Google nächstes Jahr mit Android 18 einführen möchte.

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