Zwei iPhones, eine Nummer: Telekom Deutschland führt iPhone Handoff ein

Die Telekom führt iPhone Handoff ein und ermöglicht den einfachen Wechsel zwischen zwei iPhones mit derselben Rufnummer. Das hatte sich bereits im Vorfeld der Apple Keynote angedeutet.

Die Telekom Deutschland ist exklusiver Partner für Apples neue Funktion. Nutzer können eines von zwei iPhones als aktives Gerät auswählen. Telefonie, Nachrichten und mobile Daten laufen anschließend über dieses Gerät. Gleichzeitig ist bei iPhone Handoff immer nur eines der beiden iPhones aktiv.

Der Wechsel wird direkt über die Benutzeroberfläche des iPhones gesteuert. Nach dem Entsperren erkennt die Funktion laut Telekom, welches Gerät im Mobilfunknetz aktiv sein soll.

iPhone Handoff wird Teil der Telekom MultiSIM

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

Beide iPhones verwenden dieselbe Mobilfunknummer.

Eine MultiSIM kostet regulär 6,95 Euro monatlich.

Im MagentaMobil L ist eine MultiSIM bereits enthalten.

Im MagentaMobil XL sind zwei MultiSIM inklusive.

iPhone Handoff ist kein eigener Mobilfunkvertrag. Die Technik basiert auf der bestehenden MultiSIM und nutzt Rufnummer sowie Datenvolumen des Haupttarifs. Andere MultiSIM-Geräte wie Tablets, Laptops oder Smartwatches können weiterhin parallel verwendet werden.

Ich halte die Funktion vor allem für Nutzer mit einem Zweit-iPhone für praktisch. Der Wechsel wird deutlich komfortabler, ohne dass eine zusätzliche Rufnummer nötig ist. Wirklich interessant ist das Angebot allerdings vor allem in Tarifen, bei denen die benötigte MultiSIM bereits im Preis enthalten ist.

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