Xiaomi bringt das neue Xiaomi 18 Pro Max nach Deutschland, ein Xiaomi 18 Ultra wird es mit dieser Generation nämlich nicht geben. Die Chipkrise lässt die Preise im Moment explodieren und das sieht man auch sehr gut beim normalen Pro-Modell.

Schon das neue Xiaomi 18 Pro startet bei 1.399 Euro mit 12 GB + 256 GB und die Version mit 12 GB + 512 GB ist mit 1.599 Euro teurer als das Xiaomi 17 Ultra. Das Xiaomi 18 Pro Max startet bei 1.599 Euro in der kleinen Version und liegt dann bei 1.799 Euro in der Top-Version. Und die hat weniger RAM als das alte Ultra-Modell.

Genau genommen gibt es nur 12 GB statt 16 GB RAM und dafür zahlt man sogar 300 Euro mehr als letztes Jahr, aktuell liegt das Xiaomi 17 Ultra sogar bei nur noch knapp 1.150 Euro. Ein sehr gutes Beispiel für die aktuelle Lage der Speicherkrise.

Mit der neuen 18er-Reihe gibt es wieder das Display auf der Rückseite, es gibt die aktuellsten Chips (im kleinen Pro steckt aber nicht der Extreme) und es gibt neue Leica-Kameras, die technischen Details gibt es hier (18 Pro) und hier (18 Pro Max).

Xiaomi hat aber das gleiche Problem wie Motorola, die für ihr neues Flaggschiff bei fast 2.000 Euro liegen, das hätte ein Xiaomi 18 Ultra sicher auch gekostet. Aber auch ein Preis von 1.600 Euro wird nicht leicht zu vermarkten sein, auch wenn die Technik hier stimmt, denn Samsung und Apple dominieren den deutschen Markt.

Ich bin mal gespannt, wie gut die neue Pro-Reihe bei uns ankommt. Wer sich dafür interessiert, der bekommt ab sofort noch mehr Details bei Xiaomi Deutschland.

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