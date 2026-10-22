Deutsche trauen Autoindustrie ein Comeback zu, aber nur mit Innovationen

Die Mehrheit der Deutschen glaubt an ein Comeback der heimischen Autoindustrie, sieht digitale Innovationen aber als Voraussetzung.

Laut einer repräsentativen Bitkom-Umfrage unter 1.003 Personen ab 16 Jahren trauen 71 Prozent der deutschen Automobilindustrie eine Rückkehr zu alter Stärke zu. Gleichzeitig sind 79 Prozent überzeugt, dass die Hersteller ohne digitale Innovationen international nicht bestehen können. 70 Prozent halten Kooperationen mit Technologieunternehmen für notwendig.

Die Ergebnisse zeigen auch, wie stark sich die Erwartungen an moderne Fahrzeuge verändern. Software, Vernetzung und künstliche Intelligenz gewinnen an Bedeutung, während klassische Kaufkriterien weiterhin wichtig bleiben.

Internetzugang und autonomes Fahren werden wichtiger

Für 80 Prozent der Befragten ist ein Internetzugang beim Autokauf wichtig. Im Jahr 2023 waren es noch 66 Prozent. Design und Marke kommen dagegen jeweils auf 56 Prozent.

Weitere digitale Kaufkriterien im Überblick:

77 Prozent legen Wert auf moderne Fahrassistenzsysteme.

74 Prozent wünschen sich Smartphone-Kompatibilität.

71 Prozent interessieren sich für Dienste auf Basis von Fahrzeugdaten.

66 Prozent halten Software-Updates über das Internet für wichtig.

Noch wichtiger bleiben Sicherheit mit 98 Prozent, Verbrauch und Umwelteigenschaften mit 94 Prozent sowie der Anschaffungspreis mit 92 Prozent.

Auch beim autonomen Fahren wächst die Zuversicht. Inzwischen erwarten 69 Prozent, dass selbstfahrende Fahrzeuge künftig zum Standard werden. Im Vorjahr waren es 53 Prozent. Allerdings sehen 63 Prozent rechtliche Unsicherheiten und 59 Prozent mögliche technische Probleme als Hindernisse.

KI-Unterstützung findet besonders bei Sicherheitsfunktionen Zustimmung. So befürworten 83 Prozent eine automatische Blockierung bei Diebstahlversuchen. 53 Prozent würden sogar akzeptieren, dass KI bei riskantem Fahrverhalten aktiv eingreift.

Die Umfrage macht deutlich, dass deutsche Hersteller künftig nicht allein mit traditioneller Ingenieurskunst punkten können. Für Käufer zählt zunehmend auch, wie gut die Software funktioniert und wie sinnvoll digitale Funktionen tatsächlich im Alltag sind.

Aus persönlicher Sicht kann ich das vollkommen nachvollziehen. Allerdings stehe ich der deutschen Automobilindustrie grundsätzlich skeptisch gegenüber. Gerade bei Software und Benutzerführung traue ich den Herstellern durch die Bank nur wenig zu. Diese Einschätzung beruht natürlich nur auf meinen eigenen Erfahrungen der vergangenen Jahre.

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