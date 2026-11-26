Der Bundesgerichtshof stärkt Mietern mit Balkonkraftwerken den Rücken und macht deutlich, dass Geschmack kein ausreichender Verbotsgrund ist.

Es ist schon bemerkenswert, worüber in Deutschland bis zum Bundesgerichtshof gestritten werden muss. Ein Mieter möchte mit einem Balkonkraftwerk Strom erzeugen, eine Wohnungsgenossenschaft stört sich an der Montage an der Außenseite des Balkons. Am Ende beschäftigen sich mehrere Gerichte damit, ob die Solarmodule wieder verschwinden müssen.

Der BGH hat am 25. November 2026 (VIII ZR 248/25) entschieden, dass die Wohnungsgenossenschaft die Entfernung in diesem Fall nicht verlangen darf. Obwohl der Mieter die Auflagen der erteilten Zustimmung missachtet hatte, besitzt er einen gesetzlichen Anspruch auf Erlaubnis der konkreten Installation.

Die Optik darf kein pauschales Gegenargument sein

Besonders interessant finde ich die Argumentation der Wohnungsgenossenschaft. Sie befürchtete unter anderem einen optischen „Flickenteppich“, wenn immer mehr Balkonkraftwerke an ihren Gebäuden hängen. Auch eine mögliche Blendwirkung wurde angeführt.

Natürlich darf ein Vermieter darauf achten, was mit seinem Gebäude passiert. Eigentumsrechte verschwinden nicht, nur weil jemand ein Solarmodul aufhängen möchte. Und selbstverständlich müssen konkrete Beeinträchtigungen berücksichtigt werden.

Aber eine abstrakte Blendgefahr oder die bloße Veränderung des Erscheinungsbilds reichen eben nicht automatisch aus. Genau diese Unterscheidung hat der BGH bestätigt.

Wer erneuerbare Energien politisch fördern möchte, kann ihre Nutzung im Alltag schlecht davon abhängig machen, ob jede Balkonfassade weiterhin aussieht wie aus einem Guss.

Ein wichtiges Urteil, aber kein Freibrief

Das Urteil bedeutet ausdrücklich nicht, dass Mieter ihre Balkonkraftwerke künftig ohne Rücksprache beliebig montieren dürfen. Die Erlaubnis des Vermieters bleibt bei entsprechenden baulichen Veränderungen erforderlich. Auch konkrete Sicherheitsprobleme oder erhebliche Beeinträchtigungen können weiterhin eine Rolle spielen.

Bemerkenswert ist allerdings, dass selbst ein Beschluss der Vertreterversammlung der Wohnungsgenossenschaft gegen außen montierte Balkonkraftwerke den gesetzlichen Anspruch des Mieters hier nicht aushebeln konnte.

Mein Eindruck: Das Urteil setzt genau an der richtigen Stelle an. Vermieter dürfen berechtigte Interessen schützen, müssen Einschränkungen aber nachvollziehbar begründen. Eine pauschale Abneigung gegen Solarmodule genügt dafür nicht.

Wenn schon ein kleines Balkonkraftwerk an der Hausfassade zum juristischen Grundsatzstreit wird, liegt das eigentliche Problem vermutlich nicht auf dem Balkon.

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