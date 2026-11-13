DHL dreht an den Paketpreisen: Das ändert sich 2027

Die Deutsche Post will zum 1. Januar 2027 ihre DHL-Paketpreise für Privatkunden erhöhen und Päckchen mit zusätzlichen Leistungen ausstatten.

Während die Onlinepreise für häufig genutzte Versandprodukte weitgehend stabil bleiben sollen, werden insbesondere Filialsendungen und schwerere Pakete teurer. Als Gründe nennt das Unternehmen gestiegene Lohn- und Energiekosten sowie die Inflation.

DHL-Paketpreise 2027: Neue Leistungen und günstigere Packstation

Eine wesentliche Neuerung betrifft die Päckchen. Sie erhalten künftig automatisch eine Sendungsverfolgung und eine Haftung bis 20 Euro. Das Päckchen S soll online bereits ab 4,49 Euro erhältlich sein.

Diese Preise und Änderungen sind angekündigt:

DHL Päckchen S: online ab 4,49 Euro inklusive Sendungsverfolgung und Haftung bis 20 Euro

DHL Paket 2 kg: online weiterhin 6,19 Euro, in der Filiale künftig 6,79 Euro

DHL Paket 5 kg: online unverändert 7,69 Euro

Packstation: 20 Cent Rabatt bei direkter Adressierung an eine Packstation zusätzlich zum Onlinepreis

Damit kostet das DHL Paket 2 kg bei entsprechender Packstation-Zustellung nur 5,99 Euro. Gleichzeitig wird diese Gewichtsklasse erstmals auch in den Filialen angeboten.

Teurer werden außerdem internationale Sendungen in Länder außerhalb der EU. Wegen der erforderlichen elektronischen Zolldaten soll die Onlinefrankierung hier deutliche Preisvorteile gegenüber der Filiale bieten.

Weitere Preiserhöhung für 2028 angekündigt

Die Deutsche Post plant bereits zum 1. Januar 2028 eine weitere Anpassung. Grundlage ist eine vorläufige Entscheidung der Bundesnetzagentur, deren eingeräumten Preisspielraum das Unternehmen auf zwei Jahre verteilen will.

Die neuen Preise müssen allerdings noch abschließend genehmigt werden. Das gilt auch für die bereits angekündigte Erhöhung des Standardbriefs auf 1,15 Euro ab Januar 2027.

Für Verbraucher dürfte sich künftig vor allem die Wahl des Versandwegs stärker bemerkbar machen. Wer online frankiert und eine Packstation nutzt, kann gegenüber der klassischen Filialabgabe spürbar sparen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗