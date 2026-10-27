Diese zwei Produkte wird Apple heute zeigen

Das neue Apple iPad mini mit OLED ist offiziell und das neue MacBook Pro mit OLED und Touchscreen soll am Mittwoch um 18 Uhr das Highlight der Woche sein.

Doch Apple hat noch mehr für diese Woche geplant und dürfte heute, vielleicht wieder gegen 14 Uhr, neue Produkte zeigen. Heute sind zwei kleinere Upgrades für Ende 2026 vorgesehen, denn wir bekommen zwei neue Macs mit einem Apple M6.

Das MacBook Pro in der Basisversion und der iMac werden vermutlich den neuen Chip bekommen, viel mehr ist für dieses Jahr nicht geplant. 2027 kommt angeblich ein komplett neues MacBook Pro als Basisversion und beim iMac könnte Ende 2027 oder Anfang 2028 ein OLED-Display folgen, die M7-Generation wird also besser.

Doch die heutige Ankündigung wird vermutlich auch eher so „nebenbei“ abgehakt, das eigentliche Highlight kommt morgen und darauf sind wir alle gespannt. Neben der neuen Hardware interessiert mich, wie macOS für Touchscreens aussieht.

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