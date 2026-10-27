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Deutsch ist nicht dabei: Siri AI lernt 2026 neue Sprachen

Oliver Schwuchow
Von

Mit iOS 27.2 bekommt Siri neue Sprachen spendiert, die letzten Monat von Apple angekündigt wurden: Französisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch. Ende des Jahres kommen mit iOS 27.3 weitere Sprachen dazu, so Apple.

Siri AI beherrscht dann Chinesisch (traditionell), Norwegisch, Türkisch und auch Vietnamesisch. Deutsch fehlt weiterhin. Es bleibt dabei, Siri AI lernt diese Sprachen, wird aber nicht in der EU verfügbar sein, Apple hat sein altes Statement wiederholt.

Man betont auch, dass Siri AI noch in der Beta ist, die finale Version wird es erst 2027 geben, vermutlich mit iOS 27.5 im Frühjahr, das ist aber nur eine Vermutung.

Warum bringt man Siri AI nicht zu uns und verzichtet auf Funktionen, die man in der EU kritisch sieht? Wissen wir nicht, so macht es Google. Apple trägt diesen Disput mit der EU aber weiterhin auf dem Rücken der Kunden aus. Und ja, in China gibt es noch strengere Vorgaben als bei uns, damit hat Apple scheinbar keine Probleme.

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