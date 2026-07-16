Fintech

DKB verschenkt 100 Euro für neue Depotkunden

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Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) hat eine befristete Aktion für Neukunden mit einer Depotprämie gestartet.

Die DKB bietet für die Eröffnung eines ersten Einzeldepots oder Juniordepots eine Prämie von 100 Euro an. Laut der Bank gilt die Aktion für Depots, die zwischen dem 15. Juli und dem 5. August 2026 eröffnet werden. Voraussetzung ist, dass das Depot erstmals bei der DKB eingerichtet wird.

Die Teilnahme setzt außerdem ein DKB-Girokonto als Verrechnungskonto voraus. Nach der Depoteröffnung müssen Teilnehmer entweder ein Wertpapier kaufen oder einen Sparplan einrichten, der bis zum 15. November 2026 mindestens dreimal ausgeführt wird.

100 Euro für neue DKB-Depots: Bedingungen der Aktion

Voraussetzungen im Überblick:

Laut DKB wird die Prämie im Dezember 2026 an die ersten 10.000 Depots ausgezahlt, die sämtliche Aktionsbedingungen erfüllen. Die Depotführung ist kostenlos, ausgenommen sind mögliche Verwahrentgelte für Xetra Gold und ADRs.

Die Aktion richtet sich wie erwähnt ausschließlich an Neukunden mit ihrem ersten DKB-Depot.

Zum DKB Depot →

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