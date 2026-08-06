Nintendo Switch ist am Ende: Warum die Konsole dennoch wichtig bleibt

Nintendo konnte im letzten Quartal nur noch 660.000 Einheiten der Switch 1 verkaufen, und damit sind alle Versionen gemeint. Die normale Switch und Switch Lite will keiner mehr, das OLED-Modell scheint aber noch gekauft zu werden.

Mit einem Einbruch von über 30 Prozent steuert die Konsole also langsam auf ihr Ende zu, hier in der EU wird Nintendo die Konsole auch ab 2027 einstellen. Aber sie bleibt weiterhin extrem wichtig, was eine andere Zahl der Geschäftszahlen zeigt.

Switch-Nutzer kaufen viele Spiele

Mit 33,81 Millionen Software-Verkäufen liegt die alte Switch immer noch weit vor der Switch 2, die auf 9,46 Millionen Software-Verkäufe kam. Die mittlerweile 157 Millionen Einheiten der ersten Switch bleiben für Nintendo also ein Geldsegen.

Mal schauen, wie lange Nintendo die alten drei Modelle produzieren lassen wird, in der EU ist zwar bald Schluss, global aber noch nicht. Da die Switch 2 aber ebenfalls eingebrochen ist, wäre es langsam an der Zeit, dass man den Fokus voll auf den Nachfolger legt. Ein Konsolenübergang zieht sich in der heutigen Zeit lange hin.

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