DWD WarnWetter: Großes Update mit neuen Funktionen

Die neueste Version 5.0.1 der DWD WarnWetter-App bietet eine Reihe interessanter Neuerungen und Verbesserungen.

Eine der Neuerungen ist die Einführung einer neuen Kartendarstellung im Bereich Warnungen und Karten. Darüber hinaus wurden alle Karten in der App mit detaillierteren Hintergrundkarten aktualisiert, die es den Nutzern ermöglichen, besser zu verstehen, wie sich das Wetter in ihrer Umgebung entwickeln könnte. Um die Privatsphäre unserer Nutzer zu schützen und das Vertrauen in die App zu stärken, hat der DWD zudem entschieden, keine Nutzungsdaten mehr über Google Analytics for Firebase zu sammeln.

Neben diesen Verbesserungen bei Karten und Datenschutz bietet die WarnWetter-App auch Optimierungen im Bereich der Wetter- und Pflanzenmeldungen. Die Nutzer können nun ihre eigenen Wettermeldungen löschen und sogar spezielle Wetterphänomene wie Schneeverwehungen melden.

Gleichzeitig wurde die Funktionalität der Pflanzenmeldungen verbessert, indem die Nutzer ihre eigenen Meldungen löschen und nach Pflanzenarten filtern können. Darüber hinaus wurden neue Funktionen eingeführt, wie z. B. das Hinzufügen des Stadiums „Vollblüte“ und eine vereinfachte Pflanzenauswahl unter „andere Pflanzenart“.

Abgerundet wird das Update durch die Einführung von Push-Benachrichtigungen über den Beginn der phänologischen Jahreszeiten. Nicht zuletzt wurden auch einige Fehler behoben, um die allgemeine Stabilität und Performance der App weiter zu verbessern.

play.google.com

apps.apple.com

-->