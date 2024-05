O2 Telefónica: Erster Open-RAN-Standort in Deutschland geht live

O2 Telefónica und Samsung haben den ersten Mobilfunkstandort in Deutschland in Betrieb genommen, der auf Open-RAN- und vRAN-Technologien basiert.

Der Standort in Landsberg am Lech bietet sowohl 4G als auch 5G und wird in den kommenden Monaten um weitere Standorte erweitert. Die Einführung von Open RAN und vRAN durch O2 Telefónica und Samsung verspricht mehr Flexibilität und Automatisierung im Netz.

Offene Schnittstellen ermöglichen die Integration von Netzkomponenten verschiedener Anbieter, während Cloud-basierte Architekturen durch vRAN unterstützt werden. Dies soll nicht nur den Netzausbau beschleunigen, sondern auch die Einführung neuer digitaler Anwendungen wie Virtual und Augmented Reality sowie latenz-kritischer Geschäftsanwendungen erleichtern.

Samsungs Netzwerklösungen spielen bei der Umsetzung von Open RAN und vRAN eine entscheidende Rolle. Das Unternehmen bietet eine Palette an Lösungen, darunter 4G- und 5G-vRAN-Technologie sowie Open RAN-konforme Funkeinheiten und 64T64R Massive MIMO-Antennen. Eine Netzwerkautomatisierungslösung von Samsung soll zudem das Lifecycle-Management der Technologie verbessern und die Einführung softwarebasierter Netze beschleunigen.

Open RAN ist eine Netzwerktechnologie im Bereich der Telekommunikation, die auf offenen Schnittstellen basiert und es ermöglicht, Hardware- und Softwarekomponenten verschiedener Anbieter zu kombinieren, um Mobilfunknetze flexibler und effizienter zu gestalten. Es bietet eine Alternative zu herkömmlichen, proprietären Netzwerklösungen.

