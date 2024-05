Von Jubel bis Tränen: ARD-Doku zeigt Reise des deutschen WM-Erfolgs von 2014

Die ARD-Dokumentationsreihe „Wir Weltmeister. Abenteuer Fußball-WM 2014“ und der begleitende Podcast bieten eine Reise zurück zum historischen Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft der Herren bei der WM 2014 in Brasilien.

Die Autoren Martin Roschitz und Sven Kaulbars, die das Turnier als ARD-Reporter begleitet haben, nehmen die Zuschauer mit und enthüllen die großen Momente und kleinen Geheimnisse des Triumphs. Von der intensiven Vorbereitung im Trainingslager bis zum Finale in Rio de Janeiro wird die Geschichte chronologisch erzählt und bietet exklusive Einblicke hinter die Kulissen.

Benedikt Höwedes, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze, Per Mertesacker, Thomas Müller und Bundestrainer Joachim Löw sind nur einige der Protagonisten, die ihre Erinnerungen teilen und bisher unbekannte Einblicke gewähren.

Die Premiere des Podcasts findet am 7. Mai in der ARD Audiothek statt, alle vier Folgen der Doku-Reihe sind ab dem 22. Mai in der ARD Mediathek abrufbar. Das Erste zeigt die Reihe am 25. Mai 2024 im Anschluss an das DFB-Pokalfinale, gefolgt von einer Wiederholung am 8. Juni im NDR Fernsehen.

