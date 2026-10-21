Mobilität

EnBW mobility+ für Android ist Testsieger bei Stiftung Warentest

René Hesse
Von

Die EnBW mobility+ App belegt bei Stiftung Warentest den ersten Platz unter den getesteten kostenlosen Android-Lade-Apps.

Im aktuellen Vergleich erreicht die Anwendung das Qualitätsurteil „Gut (1,7)“. Besonders positiv fällt der Praxistest aus. Nach Angaben der Stiftung Warentest funktionierte die App bei sämtlichen durchgeführten Ladevorgängen tadellos.

Für EnBW ist das bereits die dritte Auszeichnung in diesem Jahr. Zuvor hatte sich die mobility+ App 2026 auch in unabhängigen Vergleichen von AUTO BILD und connect durchgesetzt.

EnBW mobility+ überzeugt im Praxistest der Stiftung Warentest

Die Ergebnisse sind vor allem für Elektroautofahrer interessant, die regelmäßig öffentliche Ladepunkte nutzen. Schließlich muss eine Lade-App nicht nur verfügbare Ladestationen anzeigen, sondern auch den eigentlichen Ladevorgang zuverlässig ermöglichen.

Dass die EnBW-Anwendung bei den getesteten Ladevorgängen ohne Probleme funktionierte, ist deshalb ein relevanter Pluspunkt. Die Bewertung bezieht sich allerdings auf die untersuchte Android-Version und die Bedingungen des Tests. Eine grundsätzliche Garantie für jeden Ladevorgang lässt sich daraus nicht ableiten.

Bei der Wahl eines Ladeanbieters spielen neben einer funktionierenden Anwendung natürlich auch die Ladetarife, mögliche Roaming-Aufschläge und die verfügbaren Ladepunkte eine Rolle. Die gute App-Bewertung sagt daher nicht automatisch etwas über die günstigsten Ladekonditionen aus.

Trotzdem ist das Ergebnis bemerkenswert. Eine zuverlässige App beseitigt zwar nicht alle Schwierigkeiten beim öffentlichen Laden, macht den Alltag mit einem Elektroauto aber ein gutes Stück unkomplizierter.

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