EU-Kommission will In-App-Käufe und Influencer-Werbung regulieren

Die EU-Kommission hat einen Digital Fairness Act vorgeschlagen, der Verbraucher besser vor unfairen Geschäftspraktiken im Internet schützen soll.

Im Fokus stehen unter anderem In-App-Käufe, manipulative Funktionen in Apps, Influencer-Werbung und digitale Abonnements. Die neuen Regeln sollen bestehende EU-Vorschriften ergänzen und auch für Anbieter außerhalb klassischer Onlineplattformen gelten. Laut Kommission könnten Verbraucher dadurch jährlich bis zu 13,7 Milliarden Euro sparen.

Digital Fairness Act: Neue Regeln für Apps, Spiele und Abos

Besonders interessant sind die geplanten Vorgaben für Apps und Videospiele. Anbieter sollen bei virtuellen Währungen künftig deutlich anzeigen müssen, wie viel digitale Gegenstände tatsächlich in Euro kosten. Bei Minderjährigen sollen solche In-App-Währungen standardmäßig deaktiviert sein.

Auch bestimmte Bezahlmechanismen in Spielen nimmt die EU ins Visier. Kostenpflichtige Lootboxen mit zufälligen Belohnungen sowie sogenannte Pay-to-win- und Pay-to-progress-Funktionen sollen für Minderjährige verboten werden.

Weitere geplante Änderungen betreffen zahlreiche digitale Dienste:

Apps und soziale Netzwerke: Nutzer sollen suchtfördernde Funktionen wie automatisch startende Videos und bestimmte Benachrichtigungen deaktivieren können.

Nutzer sollen suchtfördernde Funktionen wie automatisch startende Videos und bestimmte Benachrichtigungen deaktivieren können. Influencer-Werbung: Bezahlte Kooperationen müssen eindeutig gekennzeichnet werden. Auch Marken und Agenturen sollen für die Einhaltung der Vorgaben verantwortlich sein.

Bezahlte Kooperationen müssen eindeutig gekennzeichnet werden. Auch Marken und Agenturen sollen für die Einhaltung der Vorgaben verantwortlich sein. Personalisierte Werbung: Bestehende Beschränkungen für Werbung gegenüber Minderjährigen und die Nutzung sensibler Daten sollen auf sämtliche Websites und Apps ausgeweitet werden.

Bestehende Beschränkungen für Werbung gegenüber Minderjährigen und die Nutzung sensibler Daten sollen auf sämtliche Websites und Apps ausgeweitet werden. Digitale Abonnements: Kündigungen sollen einfacher werden. Vor automatischen Verlängerungen sind klarere Hinweise vorgesehen. Kostenlose Testphasen dürfen nur nach aktiver Zustimmung kostenpflichtig werden.

Kündigungen sollen einfacher werden. Vor automatischen Verlängerungen sind klarere Hinweise vorgesehen. Kostenlose Testphasen dürfen nur nach aktiver Zustimmung kostenpflichtig werden. Onlineshops: Versteckte Zusatzgebühren, vorausgewählte kostenpflichtige Optionen und erfundene Hinweise auf knappe Warenbestände sollen unterbunden werden.

Auch beim Kundenservice will die EU nachbessern. Verbraucher sollen bei Problemen mit laufenden Verträgen einen Menschen erreichen können, wenn andere Kontaktmöglichkeiten nicht weiterhelfen. Für Einkäufe über KI-Agenten sind ebenfalls klarere Rechte geplant.

EU-Kommission soll hohe Bußgelder verhängen können

Parallel schlägt Brüssel eine Reform der europäischen Zusammenarbeit beim Verbraucherschutz vor. Bei besonders weitreichenden Verstößen soll die Kommission künftig selbst ermitteln und Geldbußen von bis zu 6 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes verhängen können.

Das soll für Fälle gelten, die Verbraucher in mindestens zwei Dritteln der EU-Mitgliedstaaten betreffen, welche zugleich mindestens zwei Drittel der EU-Bevölkerung repräsentieren. Kleine und mittlere Unternehmen sind von diesen direkten Eingriffsbefugnissen ausgenommen.

Beschlossen ist das Paket noch nicht. Das Europäische Parlament und der Rat müssen die Vorschläge zunächst beraten.

Gerade die Regeln für In-App-Käufe und digitale Abos könnten im Alltag einen Unterschied machen. Wer schon einmal virtuelle Spielwährungen umrechnen oder eine versteckte Kündigungsoption suchen musste, kennt die Probleme. Die EU setzt hier an Stellen an, an denen digitale Geschäftsmodelle bislang häufig von mangelnder Transparenz profitieren.

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