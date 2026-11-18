Euro NCAP hat zehn neue Autos nach den Sicherheitsstandards von 2026 getestet. Neun erreichen fünf Sterne, der Nissan Leaf nur vier.

Besonders auffällig ist der elektrische Škoda Peaq. Das große SUV erreicht beim Insassenschutz 94 Prozent und damit den bislang höchsten Wert eines Fahrzeugs nach dem neuen Prüfverfahren. Bei mehreren Frontal- und Seitenaufpralltests holt der Peaq die volle Punktzahl.

Euro NCAP 2026: Diese Autos erhalten fünf Sterne

Die aktuellen Ergebnisse umfassen neun Fahrzeuge mit der Bestwertung:

Škoda Peaq

BMW X5 und Mercedes-Benz GLE

GWM ORA 5 und GWM H7

Kia Seltos

Lepas L4, L6 und L8 PHEV

Der Mercedes-Benz GLE überzeugt besonders bei der aktiven Sicherheit. Mit 74 Prozent für sicheres Fahren und 87 Prozent bei der Unfallvermeidung erreicht er die besten Werte dieser Testrunde. Laut Euro NCAP erfüllt das SUV bereits die Anforderungen für eine Fünf-Sterne-Bewertung nach dem Standard von 2027.

Interessant ist auch der BMW X5. Seine Verkehrszeichenerkennung identifizierte bei Testfahrten durch Spanien, Italien und Frankreich in 91 Prozent der Fälle das korrekte Tempolimit. Bezogen auf die gefahrene Strecke waren es sogar 97 Prozent. Gerade bei solchen Assistenzsystemen ist das keine Selbstverständlichkeit.

Nissan Leaf verliert Punkte bei der Unfallvermeidung

Weniger überzeugend schneidet der neue Nissan Leaf ab. Das Elektroauto erhält lediglich vier Sterne und erreicht bei der Unfallvermeidung nur 58 Prozent.

Euro NCAP kritisiert insbesondere fehlende serienmäßige Fronteckradare und den nicht serienmäßigen Mittelairbag. Letzterer ist immerhin optional erhältlich.

Die Ergebnisse zeigen auch, warum ein Blick auf die einzelnen Kategorien sinnvoll ist. Der Škoda Peaq führt beim Insassenschutz, während Mercedes und BMW bei der aktiven Unfallvermeidung besser abschneiden.

Alle Videos der aktuellen Crashtests findet ihr auch auf YouTube.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗