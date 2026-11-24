Waipu.tv bietet seine Perfect-Plus-Jahrespakete mit Netflix bis zum 6. Dezember für zwölf Monate mit 50 % Rabatt an.

Damit gibt es die Kombination aus Fernsehen und Netflix bereits ab 10 Euro monatlich. Die aktuelle Rabattaktion von waipu.tv umfasst drei Pakete mit unterschiedlichen Netflix-Abos. Der reduzierte Preis gilt jeweils für die ersten zwölf Monate.

waipu.tv mit Netflix: Die drei Angebote im Überblick

Perfect Plus mit Netflix Standard mit Werbung: 10,00 Euro statt 19,99 Euro monatlich. Full HD, zwei gleichzeitige Netflix-Streams und bis zu 15 Downloads pro Monat auf jeweils zwei Geräten. Werbung vor und während der Inhalte, keine Zusatzmitglieder möglich.

10,00 Euro statt 19,99 Euro monatlich. Full HD, zwei gleichzeitige Netflix-Streams und bis zu 15 Downloads pro Monat auf jeweils zwei Geräten. Werbung vor und während der Inhalte, keine Zusatzmitglieder möglich. Perfect Plus mit Netflix Standard: 14,74 Euro statt 29,49 Euro monatlich. Full HD, zwei gleichzeitige Netflix-Streams und bis zu 100 Downloads pro Monat auf jeweils zwei Geräten. Werbefrei, ein Zusatzmitglied zubuchbar.

14,74 Euro statt 29,49 Euro monatlich. Full HD, zwei gleichzeitige Netflix-Streams und bis zu 100 Downloads pro Monat auf jeweils zwei Geräten. Werbefrei, ein Zusatzmitglied zubuchbar. Perfect Plus mit Netflix Premium: 17,74 Euro statt 35,49 Euro monatlich. 4K Ultra HD mit HDR, vier gleichzeitige Netflix-Streams und bis zu 100 Downloads pro Monat auf jeweils sechs Geräten. Werbefrei, zwei Zusatzmitglieder zubuchbar.

Alle drei waipu.tv-Pakete mit Netflix enthalten zusätzlich Perfect Plus mit folgenden Leistungen:

Über 300 TV-Sender in Full HD, darunter 70 Pay-TV-Sender

150 Stunden Aufnahmespeicher

Vier gleichzeitige waipu.tv-Streams

Sendungen pausieren, vorspulen und neu starten

40.000 Titel auf Abruf in der waiputhek

Rabatt gilt für zwölf Monate

Beim günstigsten Paket mit Netflix ergeben sich über zwölf Monate Gesamtkosten von 120 Euro. Mit Netflix Standard sind es 176,88 Euro und mit Netflix Premium 212,88 Euro.

Wichtig ist die zeitliche Begrenzung: Die genannten Aktionspreise gelten für zwölf Monate. Danach sind die regulären Monatspreise von 19,99 Euro, 29,49 Euro beziehungsweise 35,49 Euro zu berücksichtigen.

Zusatzmitglieder außerhalb des Haushalts kosten bei Netflix 4,99 Euro monatlich mit Werbung oder 5,99 Euro ohne Werbung. Diese Kosten kommen gegebenenfalls zum Paketpreis hinzu.

Gut zu wissen Auf der Aktionsseite werden WEB.DE und GMX erwähnt. Ein Account bei einem der beiden Dienste ist für den Abschluss allerdings nicht erforderlich.

Für Nutzer, die ohnehin klassisches Fernsehen und Netflix kombinieren möchten, sind die Pakete durchaus interessant. Wer auf Werbung verzichten möchte, muss mindestens 14,74 Euro monatlich einplanen. Das Premium-Paket bietet sich vor allem an, wenn 4K und mehr gleichzeitige Streams benötigt werden.

Die 50-Prozent-Aktion läuft bis zum 6. Dezember 2026. Vor dem Abschluss sollte insbesondere der höhere Preis nach Ablauf der zwölf Rabattmonate berücksichtigt werden.

Zur waipu.tv-Aktion →

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